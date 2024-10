Meteo Potenza, previsioni da Domenica 13 a Martedì 15 Ottobre

Domenica, 13 Ottobre 2024:

Il tempo a Potenza domenica sarà caratterizzato da una leggera nebbia nelle prime ore del mattino, che si dissiperà gradualmente. Durante la giornata, il cielo sarà per lo più sereno con alcune nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 8.1°C e i 20.2°C. L’umidità diminuirà costantemente durante il giorno, partendo dal 97% e scendendo fino al 51%. Il vento soffierà da ovest a una velocità media di 4-15 km/h.

Lunedì, 14 Ottobre 2024:

Lunedì, il cielo a Potenza sarà prevalentemente sereno con leggere nubi sparse e nebbia nelle prime ore del mattino. Le temperature oscilleranno tra i 8.5°C e i 23.0°C. L’umidità sarà moderata, con valori compresi tra il 44% e il 96%. Il vento sarà prevalentemente debole, con una variazione di direzione da ovest a nord-ovest con velocità comprese tra 0 e 9 km/h.

Martedì, 15 Ottobre 2024:

Martedì a Potenza il cielo sarà prevalentemente sereno con qualche nube sparsa e una leggera copertura nuvolosa nelle prime ore del mattino. Le temperature oscilleranno tra i 13.1°C e i 24.8°C. L’umidità sarà moderata, con valori compresi tra il 38% e l’86%. Il vento soffierà principalmente da ovest a sud-ovest con una velocità compresa tra 0 e 11 km/h.

In conclusione, il clima a Potenza nei prossimi giorni sarà generalmente stabile e piacevole, con temperature in aumento e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo locali per eventuali aggiornamenti.