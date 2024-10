Meteo: prossima settimana iniziale alta pressione, poi rischio vortice Atlantico con maltempo

La situazione meteorologica sull’Italia, dominata attualmente da una robusta alta pressione sub-tropicale, potrebbe subire un’importante evoluzione tra il 17 e il 18 ottobre. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli previsionali, infatti, una saccatura atlantica potrebbe penetrare nel Mediterraneo, rompendo il dominio dell’anticiclone e quindi ponendo fine alla fase stabile e mite.

L’arrivo di questa saccatura potrebbe portare alla formazione di un vortice depressionario, che andrebbe a richiamare correnti fortemente instabili verso l’Italia. Traiettoria ed evoluzione di questo ciclone sono però ancora da definire: da questi dipenderà fondamentalmente quanto sarà intenso e duraturo questo peggioramento atmosferico. Se la depressione si spingerà verso il Tirreno meridionale – come indicato dalle ultime emissioni del modello GFS – potrebbe innescare un’ondata di maltempo più marcata, con coinvolgimento non solo del Nord (in una prima fase) ma anche del centro-sud, in particolar modo dei settori tirrenici, che potrebbero essere coinvolti da intensi sistemi temporaleschi.

L’eventuale evoluzione verso un peggioramento significativo dipenderà come detto dalla traiettoria precisa del vortice depressionario. Per ora vi è ancora una notevole incertezza riguardo alla dinamica e agli effetti di questo sistema perturbato, per cui sarà necessario monitorare i prossimi aggiornamenti per comprendere meglio l’evoluzione della situazione.

Ciò che possiamo affermare è che nel periodo 17-20 Ottobre abbiamo ottime probabilità che si interrompa la stabilità anticiclonica a favore di correnti più instabili foriere di nuove piogge sul nostro paese.