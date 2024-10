Meteo: scoppia l’Estate in Italia in pieno Autunno, ma occhio alle sorprese

Nonostante ci stiamo avviando verso il cuore dell’autunno, le temperature hanno ripreso a salire su tutta la nostra penisola. Il merito va senz’altro al promontorio subtropicale, che già da inizio ottobre sta regalando temperature quasi estive su molte città del Sud, e ora si sta estendendo anche al resto del territorio italiano. Le condizioni meteo appaiono stabili in ogni angolo d’Italia, e così rimarranno anche nei prossimi giorni, almeno fino a metà della prossima settimana.

Comincia ufficialmente l’ottobrata

È quindi ufficiale l’inizio dell’ottobrata, ampiamente preannunciata nei giorni scorsi. Il tempo è stabile ovunque, con condizioni meteo che variano tra soleggiato, nuvoloso e persino nebbioso, come nel caso della Val Padana e della Liguria, dove tornerà la macaia, un fenomeno tipicamente autunnale legato agli anticicloni nel Mediterraneo. Laddove splenderà il sole, le temperature saliranno senza freni, superando anche i 25 °, o addirittura i 30 ° in Sardegna e Sicilia.

Un’ondata di caldo fuori stagione

Possiamo definirla a tutti gli effetti un’ondata di caldo fuori stagione per quanto riguarda le regioni tirreniche, il Sud e le isole maggiori, considerando che tra lunedì, martedì e mercoledì le temperature massime potranno superare le medie del periodo di almeno 6 o 7 °. Nel Cagliaritano, nel Sud della Sardegna e nelle zone interne della Sicilia, le temperature massime potranno sfiorare clamorosamente i 32 °, come se ci trovassimo letteralmente in piena estate.

Anche su Basilicata, Calabria, Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Molise, zone interne dell’Abruzzo e in Umbria, si potranno registrare temperature vicine ai 27 o 29 ° nei giorni di domenica, lunedì, martedì e mercoledì.

Quanto durerà l’ottobrata?

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo, questa ondata di caldo fuori stagione persisterà fino a mercoledì. Dopodiché, le carte in tavola cambieranno radicalmente, poiché si avvicinerà una nuova perturbazione atlantica, che questa volta rischia di coinvolgere tutta Italia da nord a sud. Di questa nuova perturbazione parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti meteo.