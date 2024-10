Taranto: devastante incendio in un deposito di imballaggi, le immagini

Una densa e alta coltre di fumo si è elevata sul cielo di Taranto questa mattina, provocando preoccupazione tra i cittadini. Il rogo è scoppiato nella zona Bellavista, nelle vicinanze dell’area industriale, interessando il deposito di una nota azienda, la 2S Christmas, specializzata nella produzione di imballaggi natalizi. Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’intera struttura, coinvolgendo materiali altamente infiammabili, come carta e cartone.

Il capannone ha subito danni ingenti, con la struttura in fase di crollo a causa dell’intensità dell’incendio. Per fortuna, al momento non risultano persone coinvolte, ma la situazione rimane critica. Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento, supportati dalle pattuglie della Polizia. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono in corso, mentre gli agenti hanno avviato le indagini per capire le cause dell’incendio.

I residenti dei quartieri limitrofi, preoccupati per il denso fumo visibile da diversi chilometri di distanza, hanno allertato i soccorsi. Numerosi video e immagini del vasto incendio sono stati rapidamente condivisi sui social media, testimoniando l’impressionante portata delle fiamme e il cielo annerito dalla colonna di fumo.

Le autorità locali invitano i cittadini a tenere chiuse porte e finestre per evitare che il fumo possa penetrare nelle abitazioni, in attesa del completo spegnimento delle fiamme e della messa in sicurezza del deposito.