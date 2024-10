Meteo Bologna, previsioni da Martedì 15 a Giovedì 17 Ottobre

Martedì, 15 Ottobre 2024:

Il tempo a Bologna Martedì sarà in prevalenza coperto con possibilità di nubi sparse in alcune ore della mattinata. Le temperature si manterranno attorno ai 15-22°C con un’umidità che oscillerà tra il 66% e il 96%. I venti soffieranno da Est e Sud-Est con una velocità media compresa tra 2 e 8 km/h.

Mercoledì, 16 Ottobre 2024:

Anche Mercoledì il cielo resterà coperto per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 17°C e i 19.7°C, mentre l’umidità varierà tra il 83% e il 97%. Nel corso della mattinata si prevede la comparsa di piogge moderate, accompagnate da un aumento della velocità del vento che raggiungerà i 14 km/h provenendo da Est.

Giovedì, 17 Ottobre 2024:

Giovedì il tempo a Bologna sarà caratterizzato da nebbie al mattino seguite da piogge e coperto nel corso della giornata. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 17-18°C, con un’umidità che varierà tra il 90% e il 99%. I venti soffieranno prevalentemente da Est con una velocità media compresa tra 1 e 6 km/h.

In sintesi, per i prossimi giorni a Bologna è prevista un’instabilità atmosferica con cielo coperto e possibili precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori tipici di metà ottobre, con un’umidità che tenderà ad aumentare. Prestare attenzione agli imminenti cambiamenti climatici potrebbe essere utile per pianificare le attività all’aperto.