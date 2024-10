Meteo CAGLIARI, previsioni da Martedì 15 a Giovedì 17 Ottobre

Meteo Cagliari prossimi giorni 15 Ottobre, 16 Ottobre, 17 Ottobre: maltempo in arrivo con precipitazioni e nuvolosità diffusa

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cagliari indicano un cambiamento nelle condizioni meteorologiche, con l’arrivo di piogge e temporali. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Martedì, 15 Ottobre 2024

Durante la mattina e il pomeriggio il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a 26 gradi. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata sono previste precipitazioni, con cielo nuvoloso e temperature in diminuzione. Il vento soffierà da sud con velocità variabili tra i 14 e i 17 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 60%. In conclusione, la giornata comincerà con bel tempo, ma nel corso della giornata ci si dovrà preparare ad un peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Mercoledì, 16 Ottobre 2024

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da un rapido cambiamento delle condizioni meteorologiche. Al mattino il cielo sarà coperto e già dalle prime ore del giorno sono previste precipitazioni, che diventeranno più intense nel corso della mattinata. Nel pomeriggio le piogge continueranno a interessare la zona, con un cielo nuvoloso e temperature che si manterranno intorno ai 24-25 gradi. Il vento soffierà da est-sudest con intensità variabile tra i 10 e i 13 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 90%. Pertanto, mercoledì sarà una giornata caratterizzata da piogge persistenti e condizioni meteorologiche instabili.

Giovedì, 17 Ottobre 2024

La giornata di giovedì inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 24 gradi. Durante la mattina e il primo pomeriggio il cielo sarà parzialmente coperto, ma nel tardo pomeriggio è previsto un peggioramento delle condizioni con l’arrivo di piogge e temporali. La nuvolosità aumenterà e le precipitazioni diventeranno più intense, con un vento che si rinforzerà da sud-sudest con velocità fino a 19 km/h. L’umidità sarà in aumento, raggiungendo valori intorno all’85-90%. Pertanto, giovedì sarà caratterizzato da un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche, con piogge e temporali che interesseranno la zona.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Cagliari indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di piogge e temporali a partire dalla giornata di mercoledì. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate e prendere le opportune precauzioni in caso di spostamenti o attività all’aperto.