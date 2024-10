Meteo Catanzaro, previsioni da Martedì 15 a Giovedì 17 Ottobre

Martedì, 15 Ottobre 2024

Il martedì sarà caratterizzato da un cielo sereno per gran parte della giornata. La temperatura si manterrà intorno ai 17-25°C. L’umidità si aggirerà intorno al 50-90%. Il vento soffierà prevalentemente da nord-ovest con una velocità variabile tra i 2 e i 12 km/h. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.

Mercoledì, 16 Ottobre 2024

Mercoledì prevede un inizio con cielo poco nuvoloso, seguito da un aumento delle nubi e un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le temperature si manterranno tra 16-24°C, con un’umidità che varierà tra il 67% e il 94%. Il vento soffierà principalmente da sud-est con una velocità tra i 2 e i 12 km/h. Nel pomeriggio sono previste precipitazioni con cielo coperto e una diminuzione della visibilità.

Giovedì, 17 Ottobre 2024

Giovedì sarà caratterizzato da un cielo coperto per gran parte della giornata, con piogge deboli prevalentemente nelle prime ore del mattino. Le temperature oscilleranno tra 19-24°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 67-95%. Il vento soffierà principalmente da est-sud-est con una velocità tra i 4 e i 13 km/h. Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da condizioni meteo instabili e precipitazioni sparse.

In base alle previsioni meteo, sarà importante essere preparati per le variazioni delle condizioni atmosferiche e adottare le misure necessarie per affrontare le temperature e le precipitazioni previste. Ricordate sempre di consultare fonti autorevoli per aggiornamenti sulle previsioni meteo e di seguire eventuali avvisi da parte delle autorità competenti.