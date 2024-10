Meteo Firenze, previsioni da Martedì 15 a Giovedì 17 Ottobre

Meteo per Martedì, 15 Ottobre 2024

Il martedì a Firenze si preannuncia coperto con nubi sparse e una leggera umidità che si manifesterà sin dalle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno intorno ai 16-17°C fino alle 8 del mattino. Successivamente, si avrà un graduale aumento della temperatura fino a raggiungere i 23-24°C tra le 14:00 e le 16:00. La direzione del vento sarà prevalentemente orientata verso est con una velocità media compresa tra 1 e 4 km/h.

Meteo per Mercoledì, 16 Ottobre 2024

Mercoledì, il cielo a Firenze sarà nuvoloso con tendenza a coprirsi ulteriormente nel corso della giornata. La temperatura si manterrà sui 16-17°C nel corso della notte e aumenterà gradualmente, raggiungendo i 21-22°C verso le 10:00. Successivamente, si avrà un repentino calo della temperatura a causa delle precipitazioni che si verificheranno tra le 11:00 e le 14:00. Durante questo periodo, è prevista una pioggia moderata accompagnata da un aumento dell’umidità. La direzione del vento sarà prevalentemente orientata verso est con una velocità media compresa tra 1 e 5 km/h.

Meteo per Giovedì, 17 Ottobre 2024

Giovedì a Firenze il tempo si presenterà coperto con precipitazioni continue durante l’intera giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 17-18°C con un’umidità costante. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità media compresa tra 2 e 4 km/h. È prevista una pioggia costante, che potrebbe causare disagi e richiedere l’adozione di adeguate misure precauzionali.

In conclusione, la previsione meteo per Firenze indica un’instabilità atmosferica nei prossimi giorni, con precipitazioni e variazioni significative delle temperature. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni climatiche avverse.