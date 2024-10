Meteo Milano, previsioni da Martedì 15 a Giovedì 17 Ottobre

Meteo Milano prossimi giorni Ottobre 15, 16, 17:

Le previsioni meteo per Milano indicano una variazione significativa delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Analizziamo nel dettaglio cosa ci si può aspettare.

Martedì, 15 Ottobre 2024:

Durante le prime ore del mattino, ci sarà presenza di nebbia con temperature intorno ai 12-13°C e un’umidità elevata. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà coperto con temperature in aumento fino a toccare i 19°C. Il vento sarà leggero, proveniente da direzioni variabili. Nel pomeriggio le condizioni climatiche rimarranno stabili, con cielo coperto e temperature costanti. Il vento soffierà da est con intensità tra i 4 e i 5 km/h. L’umidità si manterrà intorno all’81%, mentre le temperature massime raggiungeranno i 19°C.

Mercoledì, 16 Ottobre 2024:

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 15-16°C. Durante la mattinata, il cielo rimarrà nuvoloso con un aumento dell’umidità. Nel primo pomeriggio sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia con intensità variabile. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 17°C, mentre il vento soffierà da est con una velocità tra gli 8 e i 10 km/h. Nel corso della giornata, le precipitazioni continueranno ad interessare la zona con temperature che si manterranno intorno ai 16-17°C e un’umidità elevata. Il vento soffierà con intensità variabile da est-sudest.

Giovedì, 17 Ottobre 2024:

Anche giovedì il cielo si presenterà coperto con temperature intorno ai 15-16°C e un’umidità elevata. Durante la mattinata sono attese precipitazioni con intensità variabile. Nel corso della giornata, il tempo rimarrà instabile con presenza di piogge intermittenti. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 15-16°C, mentre il vento soffierà da est con intensità tra i 6 e gli 8 km/h. L’umidità relativa sarà alta e si manterrà costante durante l’arco della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Milano indicano un’instabilità delle condizioni atmosferiche, con cielo coperto e precipitazioni previste. Le temperature si manterranno intorno ai 15-19°C, mentre l’umidità sarà elevata. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate e di prendere le dovute precauzioni in caso di attività all’aperto.