Meteo Modena, previsioni da Martedì 15 a Giovedì 17 Ottobre

Meteo Modena prossimi giorni 15 Ottobre, 16 Ottobre, 17 Ottobre: piogge abbondanti e temperature in calo

Le previsioni meteo per Modena indicano un cambiamento significativo nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Analizziamo nel dettaglio le condizioni previste per ogni giorno, in modo da poter pianificare le attività in base alle previsioni meteorologiche.

Martedì, 15 Ottobre, 2024

Martedì a Modena sarà caratterizzato da un cielo coperto, con nubi che si presenteranno sparse durante la notte. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 97% alle prime ore del mattino. La temperatura si manterrà intorno ai 15-16°C durante la notte e raggiungerà i 22°C nel pomeriggio. Il vento soffierà da est con una velocità media di 7-9 km/h. La giornata sarà prevalentemente nuvolosa, con possibilità di piogge moderate intorno alle 10:00, quindi si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del manto stradale.

Mercoledì, 16 Ottobre, 2024

Mercoledì, il tempo a Modena sarà nuovamente coperto, con un aumento dell’umidità che raggiungerà il 97%. Le temperature si manterranno intorno ai 17°C durante la notte e saliranno fino a 19°C nel corso della giornata. Il vento soffierà da est con una velocità media di 15 km/h. La pioggia è prevista per gran parte della giornata, con precipitazioni che potrebbero essere abbondanti, soprattutto tra mezzogiorno e il tardo pomeriggio. Si consiglia di prestare particolare attenzione alle condizioni del traffico e di adottare le giuste precauzioni per affrontare il maltempo.

Giovedì, 17 Ottobre, 2024

Giovedì a Modena il cielo sarà ancora coperto, con un’umidità che si manterrà elevata intorno al 98%. Le temperature oscilleranno tra i 16°C e i 18°C durante la giornata. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media di 10-12 km/h. La pioggia sarà la protagonista della giornata, con precipitazioni che potrebbero risultare abbondanti. Si consiglia di prestare particolare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di pianificare le attività all’aperto con cautela.

In conclusione, le previsioni meteo indicano un periodo instabile per Modena, con piogge abbondanti e temperature in calo. È consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo e adottare le misure adeguate per affrontare le condizioni atmosferiche avverse.