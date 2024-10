Meteo Parma, previsioni da Martedì 15 a Giovedì 17 Ottobre

Meteo Parma prossimi giorni 15 Ottobre, 16 Ottobre, 17 Ottobre: piogge e copertura nuvolosa prevalente

Prendendo in considerazione le previsioni meteo per Parma nei prossimi giorni, si osserva un trend prevalente di copertura nuvolosa e precipitazioni. Analizzando nel dettaglio le previsioni meteo per ciascuna giornata, è possibile avere un quadro completo delle condizioni atmosferiche attese.

Martedì, 15 Ottobre 2024

Durante la giornata di Martedì, ci si aspetta una copertura nuvolosa costante, con possibili schiarite a partire dal pomeriggio. Le precipitazioni sono attese principalmente nelle prime ore del mattino, con piogge leggere che potrebbero estendersi fino a metà mattina. Le temperature oscilleranno tra i 15.2°C e i 21.6°C. Il vento soffierà prevalentemente da est con intensità compresa tra 1 km/h e 9 km/h, mentre l’umidità sarà piuttosto elevata, mantenendosi intorno all’89-93%.

Mercoledì, 16 Ottobre 2024

Per Mercoledì, è prevista una copertura nuvolosa costante, con un aumento delle precipitazioni a partire dalla mattinata e persistenza di piogge per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno stabili tra i 16.4°C e i 17.5°C. Il vento soffierà da est con intensità variabile tra 6 km/h e 14 km/h, mentre l’umidità raggiungerà il 97% durante le precipitazioni più intense.

Giovedì, 17 Ottobre 2024

Giovedì sarà caratterizzato da una copertura nuvolosa persistente, con piogge leggere o moderate che si protrarranno per buona parte della giornata. Le temperature si manterranno costanti tra i 16°C e i 18.8°C. Il vento soffierà da est con intensità tra 9 km/h e 12 km/h, mentre l’umidità si manterrà elevata, oscillando tra il 92% e il 97% durante le precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Parma indicano la presenza di condizioni climatiche instabili, con piogge e copertura nuvolosa prevalente. È consigliabile prestare attenzione a tali previsioni e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni atmosferiche avverse.