Meteo Perugia, previsioni da Martedì 15 a Giovedì 17 Ottobre

Meteo Perugia prossimi giorni 15 Ottobre, 16 Ottobre, 17 Ottobre: previsioni dettagliate

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Sarà importante essere preparati per affrontare un’ampia varietà di condizioni meteorologiche, che vanno dal sereno alla pioggia e alla nebbia. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Martedì, 15 Ottobre, 2024

La giornata inizierà con nebbia nelle prime ore del mattino, con temperature intorno ai 12-14°C e un’umidità elevata intorno al 98%. Nel corso della mattinata le condizioni tenderanno a migliorare, con un progressivo diradamento delle nubi e un aumento delle temperature che arriveranno a toccare i 21°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio il cielo sarà poco nuvoloso con temperature stabili intorno ai 21°C e un leggero vento proveniente da direzioni variabili. In serata il cielo si presenterà sereno con temperature intorno ai 14-16°C.

Il vento sarà debole, con velocità intorno ai 1-7 km/h provenienti principalmente da direzione N-NE. L’umidità si manterrà elevata durante la mattina, ma diminuirà gradualmente nel corso della giornata.

Mercoledì, 16 Ottobre, 2024

La giornata inizierà con condizioni meteorologiche instabili, caratterizzate da un cielo coperto e temperature intorno ai 12-13°C con un’umidità intorno al 96%. Nel corso della mattinata le condizioni rimarranno stabili, con un cielo coperto e temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 18°C. Nel primo pomeriggio è prevista pioggia, con una diminuzione delle temperature e un aumento dell’umidità intorno all’83%. Nel tardo pomeriggio il cielo sarà nuvoloso con un leggero aumento dell’umidità.

Il vento sarà debole, con velocità intorno ai 0-7 km/h provenienti principalmente da direzione N-NE. L’umidità rimarrà elevata durante l’intera giornata, mentre le temperature si manterranno più fresche rispetto al giorno precedente.

Giovedì, 17 Ottobre, 2024

La giornata inizierà con pioggia e temperature intorno ai 15-17°C, con un’umidità variabile in base alle precipitazioni. Nel corso della mattinata le condizioni miglioreranno, con un progressivo diradamento delle nuvole e un aumento delle temperature che arriveranno a toccare i 19-20°C. Nel pomeriggio il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature stabili intorno ai 19°C e un leggero vento proveniente da direzioni variabili. In serata il cielo si presenterà nuvoloso con temperature intorno ai 15-16°C.

Il vento sarà debole, con velocità intorno ai 1-9 km/h provenienti principalmente da direzione S-SE. L’umidità si manterrà variabile in base alle condizioni meteorologiche, ma complessivamente la giornata si presenterà più stabile rispetto ai giorni precedenti.