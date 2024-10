Meteo Potenza, previsioni da Martedì 15 a Giovedì 17 Ottobre

Meteo Potenza prossimi giorni 15 Ottobre, 16 Ottobre, 17 Ottobre: previsioni dettagliate

Prendiamo in esame le previsioni meteo per i prossimi giorni a Potenza. La situazione meteorologica si presenta diversificata, con variazioni significative nelle condizioni atmosferiche e nelle temperature. Analizziamo nel dettaglio cosa ci aspetta giornata per giornata.

Martedì, 15 Ottobre 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo risulterà poco nuvoloso con un’umidità elevata e temperature intorno ai 11-12°C. Nel corso della mattinata, il cielo si presenterà sereno, con un graduale aumento delle temperature fino a superare i 20°C. Nel pomeriggio, è previsto un aumento delle nubi con cielo coperto e un calo delle temperature fino a 16-17°C. Verso sera, il cielo si libererà nuovamente, lasciando spazio a un cielo sereno con temperature intorno ai 14-15°C. Il vento sarà prevalentemente debole con direzione variabile, mentre l’umidità si manterrà intorno al 70-80%.

Mercoledì, 16 Ottobre 2024

Anche per mercoledì, il cielo sarà caratterizzato da una copertura nuvolosa costante per l’intera giornata. Le temperature si manterranno inizialmente attorno ai 14°C per poi salire gradualmente fino a superare i 20°C nelle ore centrali della giornata. Nel corso del pomeriggio, le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 70-80%. Il vento sarà lieve, con direzione variabile ma prevalente da sud-sudovest, mentre il cielo si manterrà coperto per gran parte della giornata.

Giovedì, 17 Ottobre 2024

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da un peggioramento delle condizioni atmosferiche. Le prime ore della giornata vedranno un cielo coperto con piogge intermittenti e temperature intorno ai 16°C. Durante la mattinata, le precipitazioni si intensificheranno, con un calo delle temperature fino a 14-15°C e un’umidità elevata intorno all’85%. Nel corso del pomeriggio, le piogge persistono con un leggero aumento delle temperature fino a 18-19°C e un’umidità che si attesterà intorno al 75-80%. Il vento sarà debole, con direzione prevalente da est, mentre il cielo si presenterà coperto per gran parte della giornata.

Con queste previsioni dettagliate, è possibile prepararsi adeguatamente alle condizioni atmosferiche dei prossimi giorni a Potenza. Siate pronti a fronteggiare un’ampia varietà di condizioni meteo e a adattare le vostre attività di conseguenza.