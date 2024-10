Meteo Roma, previsioni da Martedì 15 a Giovedì 17 Ottobre

Martedì, 15 Ottobre 2024

La giornata di martedì a Roma inizierà con nebbie fitte che ridurranno la visibilità durante le prime ore del mattino. L’umidità sarà molto alta, attestandosi intorno al 98-99%. Nel corso della mattinata, le nubi sparse prevarranno sul cielo, con temperature in aumento fino a raggiungere i 23.7°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente coperto, con un lieve calo delle temperature e la presenza di un vento moderato proveniente da sud-ovest. La serata sarà caratterizzata da un’ulteriore diminuzione della nuvolosità e un aumento dell’umidità, con temperature che si manterranno intorno ai 19-20°C.

Mercoledì, 16 Ottobre 2024

La giornata di mercoledì vedrà nuovamente la presenza di nebbie mattutine che si dissiperanno gradualmente. La copertura nuvolosa aumenterà durante la mattinata, con un’umidità costante intorno al 90%. Verso mezzogiorno, le condizioni meteorologiche tenderanno a peggiorare, con l’arrivo della pioggia e un aumento della velocità del vento proveniente da est-nordest. Nel pomeriggio, le precipitazioni si manterranno, mentre il vento ruoterà verso ovest. Le temperature oscilleranno intorno ai 20-21°C, con un’umidità che si manterrà elevata.

Giovedì, 17 Ottobre 2024

Giovedì sarà una giornata caratterizzata da un cielo nuvoloso, con la presenza di precipitazioni durante le prime ore del mattino. L’umidità si manterrà costantemente alta, con valori intorno all’80-95%. Nel corso della mattinata, le nuvole si diraderanno leggermente, consentendo una lieve diminuzione dell’umidità e un aumento delle temperature fino a toccare i 24.9°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con un cielo parzialmente nuvoloso e temperature che si manterranno intorno ai 24°C. La serata sarà caratterizzata da una leggera diminuzione della nuvolosità e una lieve diminuzione della temperatura, con la presenza di precipitazioni leggere e un vento proveniente da sud-est. L’umidità si attesterà intorno al 75-78%.

In conclusione, i prossimi giorni a Roma saranno caratterizzati da condizioni meteorologiche variabili, con la presenza di nebbie, nubi sparse e precipitazioni. Le temperature si manterranno in linea con la stagione autunnale, con valori compresi tra i 16 e i 25 gradi. L’umidità sarà costantemente alta, mentre il vento sarà prevalentemente orientato da est a sud-est. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni del traffico e tenere a portata di mano l’ombrello per eventuali precipitazioni.