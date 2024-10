Meteo Torino, previsioni da Martedì 15 a Giovedì 17 Ottobre

Martedì, 15 Ottobre 2024

Il martedì a Torino sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto con possibilità di nebbia e piogge sparse. Durante le prime ore del mattino, si registreranno precipitazioni leggere, seguite da una persistente copertura nuvolosa per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 20.2°C intorno alle 13:00, mentre la minima sarà di 14.4°C alle 06:00. L’umidità si manterrà elevata, variando tra il 71% e il 99%. I venti soffieranno con intensità compresa tra 1 km/h e 5 km/h, provenienti principalmente dalle direzioni Nord-Est, Est e Nord.

Mercoledì, 16 Ottobre 2024

Mercoledì, il tempo a Torino sarà poco favorevole, con piogge abbondanti durante gran parte della giornata. Le precipitazioni saranno più intense durante le prime ore del mattino e si attenueranno nel corso della giornata. La temperatura massima sarà di 16.8°C intorno a mezzanotte, mentre la minima si attesterà sui 15.3°C intorno alle 15:00. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 90% e il 97%. I venti soffieranno con intensità compresa tra 4 km/h e 11 km/h, prevalentemente dalla direzione Nord-Est.

Giovedì, 17 Ottobre 2024

Giovedì a Torino il tempo sarà nuovamente instabile, con precipitazioni persistenti e una leggera diminuzione dell’intensità delle piogge durante la giornata. La temperatura massima sarà di 16.2°C intorno alle 14:00, mentre la minima si attesterà sui 15.2°C durante la notte. L’umidità sarà elevata, variando tra il 92% e il 97%. I venti soffieranno con intensità compresa tra 3 km/h e 9 km/h, provenienti principalmente dalle direzioni Nord e Nord-Est.

Queste previsioni meteo indicano una fase di instabilità atmosferica per i prossimi giorni a Torino, con temporali e precipitazioni concentrate soprattutto nelle prime ore del mattino. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di prendere le dovute precauzioni per eventuali spostamenti o attività all’aperto.

