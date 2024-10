Meteo Trento, previsioni da Martedì 15 a Giovedì 17 Ottobre

Martedì, 15 Ottobre 2024

Il martedì a Trento inizierà con la presenza di nebbia nelle prime ore del giorno, con temperature intorno ai 12°C e un’umidità al 99%. Nel corso della mattinata, il cielo si presenterà coperto, con temperature in aumento fino a raggiungere i 15.4°C alle 9:00, con umidità al 87%. Nel pomeriggio ci sarà un cambiamento repentino, con precipitazioni sotto forma di pioggia alle 13:00, seguite da un cielo coperto e temperature intorno ai 19.4°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il tempo si manterrà coperto con un lieve calo delle temperature fino a 11.2°C e la presenza di nubi sparse. Il vento sarà leggero, con una velocità media compresa tra 0 e 3 km/h proveniente da diverse direzioni, principalmente da SE e NW.

Mercoledì, 16 Ottobre 2024

Mercoledì il clima a Trento sarà caratterizzato da nebbia nelle prime ore del giorno, con temperature intorno ai 10.8°C e un’umidità al 100%. Durante la mattinata il cielo si presenterà coperto, con temperature in aumento fino a 16.3°C alle 9:00, con umidità al 87%. Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche cambieranno nuovamente, con precipitazioni che inizieranno alle 14:00 e continueranno fino alla sera. Le temperature oscilleranno tra i 15.7°C e i 19.2°C, con un’umidità variabile tra il 80% e il 96%. Il vento sarà moderato, con una velocità media compresa tra 1 e 5 km/h proveniente da diverse direzioni, principalmente da S e NW.

Giovedì, 17 Ottobre 2024

Giovedì a Trento ci sarà nebbia durante le prime ore del giorno con temperature intorno ai 15.1°C e un’umidità al 97%. Nel corso della mattinata il cielo si presenterà coperto, con temperature che oscilleranno tra i 16.4°C e i 16.7°C, con un’umidità compresa tra il 92% e il 96%. Nel pomeriggio e in serata sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia, con temperature che si manterranno intorno ai 16.5°C e un’umidità che raggiungerà il 100%. Il vento sarà debole, con una velocità media compresa tra 1 e 2 km/h proveniente da diverse direzioni, principalmente da N e NE.

Queste previsioni meteo dettagliate per Trento nei prossimi giorni forniscono informazioni utili per pianificare al meglio le attività all’aperto e adeguarsi alle condizioni climatiche in arrivo.