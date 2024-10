Meteo Trieste, previsioni da Martedì 15 a Giovedì 17 Ottobre

Martedì, 15 Ottobre 2024

Il martedì a Trieste ci sarà un cielo prevalentemente coperto con un’umidità che si attesterà intorno all’80% nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata, le temperature oscilleranno tra i 14 e i 20 gradi Celsius. Non sono previste precipitazioni significative, ad eccezione di una leggera pioggia verso le 21:00 con un vento proveniente da est-sudest a una velocità di 4 km/h. La direzione del vento varierà da est a nord-est e sarà compresa tra 0 e 8 km/h. In generale, la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse e copertura nuvolosa con un leggero aumento della temperatura nel pomeriggio.

Mercoledì, 16 Ottobre 2024

Mercoledì, il cielo a Trieste sarà nuvoloso con un’umidità che si manterrà intorno al 70-68%. Le temperature si manterranno tra i 16 e i 21 gradi Celsius. Nel corso della giornata, è prevista la presenza di nubi sparse e copertura nuvolosa con un aumento della probabilità di precipitazioni a partire dalle 21:00, con piogge leggere e un vento proveniente da est a una velocità di 11-16 km/h. La direzione del vento sarà prevalentemente da est a nord-est. Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso con un graduale aumento delle precipitazioni verso sera.

Giovedì, 17 Ottobre 2024

Giovedì, a Trieste il cielo sarà nuvoloso con una percentuale di umidità compresa tra il 70 e il 78%. Le temperature oscilleranno tra i 17 e i 20 gradi Celsius. Durante la giornata sono previste precipitazioni, in particolare piogge leggere e copertura nuvolosa con un vento proveniente da est a nord-est a una velocità di 4-11 km/h. La direzione del vento sarà principalmente da est a nord-est. Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da un aumento delle precipitazioni e da un cielo nuvoloso, con un’umidità che si manterrà costante intorno al 70-78%.

Queste previsioni meteo dettagliate per Trieste nei prossimi giorni forniscono informazioni utili per pianificare le attività e adattarsi alle condizioni climatiche. È sempre consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione delle previsioni per essere preparati a eventuali cambiamenti improvvisi del tempo.