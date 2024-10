Meteo Verona, previsioni da Martedì 15 a Giovedì 17 Ottobre

Meteo Verona prossimi giorni 15 Ottobre, 16 Ottobre, 17 Ottobre: tempo variabile con possibili precipitazioni.

Le previsioni meteo per Verona per i prossimi giorni mostrano un andamento variabile con possibili precipitazioni e nebbie. Analizziamo nel dettaglio le condizioni previste per ciascuna giornata.

Martedì, 15 Ottobre 2024

Durante la giornata di martedì, si prevede un cielo prevalentemente coperto con la possibilità di nebbie nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con un’umidità che oscillerà tra il 69% e il 98%. Il vento soffierà con intensità compresa tra 0 e 8 km/h, prevalentemente da est e sudest.

Mercoledì, 16 Ottobre 2024

Mercoledì sarà caratterizzato da un iniziale cielo coperto e dalla presenza di nebbie nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata, le condizioni meteo tenderanno a peggiorare con l’arrivo di piogge sparse e un aumento dell’umidità. Le temperature si manterranno intorno ai 18-19°C, mentre i venti soffieranno con intensità tra 1 e 14 km/h, principalmente da est.

Giovedì, 17 Ottobre 2024

Giovedì si prevede un cielo nuovamente coperto con possibili piogge sparse nel corso della giornata. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 18°C, con un’umidità che oscillerà tra il 73% e l’82%. I venti soffieranno con intensità compresa tra 9 e 14 km/h, provenienti principalmente da est e sudest.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni a Verona, consentendo a residenti e visitatori di pianificare al meglio le proprie attività in base alle condizioni meteorologiche attese.