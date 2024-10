Previsioni meteo: lunga fase perturbata da mercoledì, ecco gli ultimi aggiornamenti

La situazione meteorologica in Italia sta per subire un cambiamento significativo. Dopo un periodo di alta pressione e temperature miti, si profila all’orizzonte una importante fase perturbata che potrebbe durare diversi giorni, interessando il Paese da mercoledì 16 ottobre fino a domenica 20 ottobre. Gli ultimi aggiornamenti indicano che l’arrivo di un vortice ciclonico di origine atlantica porterà maltempo diffuso a più riprese su gran parte della Penisola, con piogge e temporali anche di forte intensità.

L’ingresso della perturbazione sarà graduale, con fenomeni in arrivo sul Nord Italia già nel corso di mercoledì, ma la situazione si farà più critica soprattutto tra giovedì e venerdì, quando il sistema ciclonico si insedierà a ridosso dell’Italia, determinando un marcato e diffuso peggioramento delle condizioni atmosferiche. I fenomeni si estenderanno in questa fase anche al centro-sud: le aree più a rischio saranno quelle tirreniche, dove le precipitazioni potrebbero risultare particolarmente intense, ma non saranno risparmiate nemmeno le zone ioniche. Questi settori, infatti, potrebbero essere interessati da temporali forti e locali nubifragi, con accumuli di pioggia abbondanti in breve tempo.

Il maltempo sarà accompagnato da un rafforzamento dei venti, che soffieranno con maggiore intensità soprattutto lungo le coste del centro-sud, dove potranno esserci mareggiate. Atteso anche un progressivo calo termico con aria più fresca (ma non fredda) in graduale avanzamento verso tutta la penisola entro il fine settimana.

La fase perturbata dovrebbe persistere, come detto prima, almeno fino a Domenica 20, con piogge e rovesci la cui distribuzione andrà vista meglio nel corso dei prossimi giorni. La situazione resta infatti ancora in evoluzione, soprattutto per la parte finale della settimana, e ci saranno possibili variazioni riguardo la localizzazione e l’intensità dei fenomeni. Monitorare le previsioni consentirà di comprendere meglio quali saranno le zone maggiormente colpite e di prepararsi per affrontare eventuali criticità.