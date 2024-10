Meteo: aggiornamenti severi, tornano le alluvioni?

Gli ultimissimi aggiornamenti dei centri di calcolo non promettono nulla di buono per quanto riguarda il prosieguo della settimana. Una forte ondata di maltempo di stampo atlantico raggiungerà presto la nostra penisola, determinando un nuovo peggioramento che interromperà bruscamente l’ottobrata in corso. Caldo e stabilità saranno improvvisamente spazzati via, prima al Centro-Nord, e infine anche al Sud, dove tornerà un maltempo degno di nota dopo una lunga fase di siccità.

Il ciclone porterà pioggia anche al Sud

Questo ciclone riporterà la pioggia non solo al Centro-Nord, ma anche nelle regioni del Sud, dimenticate dal maltempo per lungo tempo. Tuttavia, l’inconveniente più significativo potrebbe essere l’arrivo di fenomeni estremi come temporali intensi e piogge a carattere di nubifragio, una possibilità purtroppo da mettere in conto con questo tipo di configurazione.

Non sarà una perturbazione passeggera della durata di qualche ora, ma un ciclone ben organizzato che avrà modo di stazionare sul Mar Tirreno per diversi giorni, addirittura fino all’inizio della prossima settimana. In questo modo, avrà la possibilità di assorbire enormi quantità di calore e umidità dal Mediterraneo, formando sistemi temporaleschi molto vasti e carichi di pioggia su gran parte d’Italia.

Secondo le ultimissime previsioni dei modelli meteo, potrebbero precipitare oltre 200 mm di pioggia fino al termine della settimana, non solo sulle regioni del Nord, in particolare tra Lombardia, alto Piemonte, Trentino e Veneto, ma anche sull’arco ionico tra Sicilia, Calabria e Basilicata. Per il Sud Italia, sarebbe la prima vera intensa ondata di maltempo del 2024, che potrebbe quantomeno rallentare la siccità dilagante. Tuttavia, in caso di piogge a carattere di nubifragio, si potrebbe passare rapidamente da un estremo all’altro, ovvero dalla siccità all’arrivo di episodi alluvionali.