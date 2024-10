Meteo Aosta, previsioni da Mercoledì 16 a Venerdì 18 Ottobre

Previsioni meteo per Aosta nei prossimi giorni:

Prendiamo in esame le previsioni meteo dettagliate per i prossimi tre giorni ad Aosta, in Valle d’Aosta. Analizzeremo le condizioni atmosferiche per ogni giorno, fornendo dettagli sulle temperature, l’umidità, la presenza di precipitazioni e la direzione del vento.

Meteo per Mercoledì 16 Ottobre 2024

Durante la prima parte della giornata, il tempo sarà caratterizzato da nebbia, con temperature attorno ai 13°C e un’umidità del 100%. Verso le prime ore del mattino, si prevede un aumento della precipitazione, con piogge leggere e una leggera brezza proveniente da est e sud-est.

Nel corso della mattinata, le piogge si intensificheranno, portando a un aumento dell’umidità e una diminuzione delle temperature. Il vento sarà variabile, con direzione da sud-ovest a est-est.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto, con temperature intorno ai 16°C e un leggero vento proveniente da diverse direzioni.

La serata proseguirà con cielo nuvoloso, temperature intorno ai 14-15°C e venti leggeri provenienti da diverse direzioni.

Meteo per Giovedì 17 Ottobre 2024

La giornata inizierà con piogge leggere e temperature intorno ai 13-14°C, con un’umidità che si manterrà elevata. Il vento sarà debole e proveniente da diverse direzioni.

Durante la mattinata, le piogge continueranno, con un’umidità persistente e temperature che oscilleranno tra i 14 e i 15°C. Il vento sarà principalmente da est e sud-est.

Nel corso del pomeriggio, il cielo sarà coperto, con piogge intermittenti e temperature intorno ai 16-17°C. Il vento sarà moderato, con direzione prevalente da sud-est.

La serata sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso, piogge leggere, un’umidità elevata e temperature attorno ai 14-15°C. Il vento sarà moderato, proveniente da diverse direzioni.

Meteo per Venerdì 18 Ottobre 2024

La giornata inizierà con piogge persistenti e temperature intorno ai 13-14°C, con un’umidità elevata. Il vento sarà moderato e proveniente da diverse direzioni.

Durante la mattinata, le precipitazioni si attenueranno, lasciando spazio a un cielo coperto, con temperature che saliranno intorno ai 14-15°C e un’umidità ancora elevata. Il vento sarà moderato, prevalentemente da ovest.

Nel corso del pomeriggio, il cielo sarà coperto, con temperature intorno ai 16-17°C e un vento moderato da diverse direzioni.

La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto, con un’umidità persistente, temperature intorno ai 13-14°C e un vento moderato proveniente principalmente da nord-ovest.

In conclusione, i prossimi giorni ad Aosta saranno caratterizzati da condizioni meteorologiche variabili, con precipitazioni e un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 13-17°C, mentre l’umidità sarà costantemente elevata. I venti saranno di intensità variabile e provenienti da diverse direzioni.