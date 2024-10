Meteo Bari, previsioni da Mercoledì 16 a Venerdì 18 Ottobre

Meteo Bari prossimi giorni 16 Ottobre, 17 Ottobre, 18 Ottobre: Previsioni meteo dettagliate

Questi sono i dettagli delle previsioni meteo per i prossimi tre giorni a Bari, con informazioni sulle temperature, l’umidità, il tempo previsto e la direzione e la velocità del vento.

Meteo per Mercoledì, 16 Ottobre 2024

Mercoledì a Bari si prevede un inizio giornata con un cielo sereno, con temperature intorno ai 15-16°C e un’umidità alta, intorno al 92%. Nel corso della mattinata è prevista l’arrivo di nubi sparse con temperature in aumento fino a 21.2°C e un vento che si dirigerà verso est-nordest. Nel pomeriggio il cielo si coprirà completamente con temperature massime intorno ai 22-21°C, vento proveniente da est-nordest con una velocità di circa 10 km/h e un’umidità che si manterrà intorno al 75-82%.

Meteo per Giovedì, 17 Ottobre 2024

Giovedì la situazione meteorologica a Bari sarà caratterizzata da un cielo coperto per l’intera giornata, con temperature comprese tra i 18.5°C e i 23.3°C. L’umidità si manterrà intorno al 50-90%, con un aumento della probabilità di precipitazioni nel tardo pomeriggio e in serata. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità che varierà dai 3 ai 14 km/h. Si consiglia di attrezzarsi con un ombrello, in particolare per la serata.

Meteo per Venerdì, 18 Ottobre 2024

Venerdì la nebbia potrebbe essere protagonista delle prime ore del giorno, con temperature che si aggireranno intorno ai 19-20°C e un’umidità che raggiungerà il 97%. Nel corso della giornata il cielo si manterrà coperto con temperature in aumento fino a 24.7°C. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità che varierà dai 5 agli 11 km/h.

In conclusione, i prossimi tre giorni a Bari saranno caratterizzati da un aumento delle temperature e un cielo prevalentemente coperto. Si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni previste per Giovedì e di attrezzarsi di conseguenza.