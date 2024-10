Meteo CAGLIARI, previsioni da Mercoledì 16 a Venerdì 18 Ottobre

Previsioni Meteo Cagliari prossimi giorni 16 Ottobre, 17 Ottobre, 18 Ottobre: coperto con possibilità di piogge e temporali.

Il meteo a Cagliari per Mercoledì 16 Ottobre mostra un cielo principalmente coperto per gran parte della giornata. La mattina si prevede la presenza di piogge leggere, mentre nel pomeriggio e verso sera il cielo sarà nuvoloso. Le temperature oscilleranno tra i 20.3°C e i 24.1°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 80-95%. Il vento soffierà da direzioni variabili con intensità tra i 2 e i 13 km/h.

Giovedì 17 Ottobre, il tempo a Cagliari si presenterà nuvoloso con possibili schiarite durante la mattinata. Nel pomeriggio le nuvole aumenteranno, portando a un cielo coperto con una probabilità di temporali nella serata. Le temperature si aggireranno tra i 20.3°C e i 24.7°C, mentre l’umidità diminuirà gradualmente dal 89% al 95%. Il vento soffierà prevalentemente da sud-est con intensità tra 2 e 21 km/h.

Venerdì 18 Ottobre, il cielo a Cagliari sarà nuvoloso con possibili schiarite durante la mattinata. Nel pomeriggio le nuvole si diraderanno, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature oscilleranno tra i 16.7°C e i 23.9°C, con un’umidità che si manterrà intorno all’80-93%. Il vento soffierà principalmente da direzioni nord-ovest con intensità tra 4 e 8 km/h.

In conclusione, per i prossimi tre giorni a Cagliari, si prevede un clima generalmente instabile con cielo coperto, possibili precipitazioni e temporali. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prepararsi adeguatamente per affrontare le variazioni del tempo.