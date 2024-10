Meteo: ciclone minaccioso per il Sud Italia, nubifragi su questi settori

Le più recenti previsioni dei centri meteorologici non lasciano presagire nulla di positivo per i prossimi giorni. Una potente ondata di maltempo di origine atlantica è ormai in rotta verso la nostra penisola, portando un nuovo e deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche. Questo metterà fine in modo brusco all’ottobrata che ha caratterizzato il clima recente. La fase di caldo e stabilità che ha dominato il Centro-Nord sarà sostituita da condizioni più instabili, e anche il Sud si preparerà ad accogliere un maltempo significativo, dopo un lungo periodo di siccità.

Il ciclone in arrivo non si limiterà a colpire le regioni settentrionali e centrali, ma si estenderà anche al Sud, che ha vissuto per molto tempo senza significative precipitazioni. Questo cambiamento potrebbe però portare con sé fenomeni estremi, come temporali violenti e nubifragi, un rischio che è purtroppo comune con configurazioni meteorologiche di questo tipo. Le aree che sono rimaste all’asciutto per lungo tempo si troveranno di fronte a un drastico cambiamento.

Questa non sarà una perturbazione rapida e passeggera. Il ciclone che colpirà l’Italia avrà infatti una lunga durata, rimanendo stazionario sul Mar Tirreno per diversi giorni, forse fino all’inizio della prossima settimana. Durante questo periodo, avrà modo di accumulare ingenti quantità di calore e umidità dal Mediterraneo, alimentando vasti sistemi temporaleschi. Questi saranno in grado di scaricare abbondanti piogge su gran parte del territorio italiano, con un impatto significativo su molte regioni.

Rischio nubifragi!

Le previsioni dei modelli meteorologici indicano che entro la fine della settimana potrebbero cadere oltre 200 mm di pioggia in alcune aree. Le regioni del Nord Italia, come la Lombardia, l’Alto Piemonte, il Trentino e il Veneto, saranno tra le più colpite. Tuttavia, anche l’arco ionico del Sud, che comprende la Sicilia, la Calabria e la Basilicata, vedrà un’intensa attività temporalesca. Per il Sud Italia, questa sarà la prima vera ondata di maltempo del 2024, che potrebbe alleviare in parte la siccità. Tuttavia, l’intensità delle precipitazioni potrebbe far passare rapidamente dalla siccità a eventi alluvionali, innescando un cambiamento climatico drammatico e improvviso.