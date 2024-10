Meteo: ciclone verso l’Italia, ecco le regioni più a rischio

Gli ultimi aggiornamenti dai principali centri di calcolo meteorologici indicano un netto peggioramento delle condizioni meteo per il prosieguo della settimana. Un’imponente ondata di maltempo di origine atlantica è in arrivo sulla nostra penisola, pronta a interrompere bruscamente l’attuale fase di ottobrata. Le condizioni di caldo e stabilità che stanno caratterizzando molte regioni saranno presto spazzate via, inizialmente al Centro-Nord e successivamente anche al Sud, dove è atteso un ritorno di precipitazioni significative dopo un lungo periodo di siccità.

Il ciclone che si abbatterà sull’Italia porterà finalmente pioggia anche sulle regioni del Sud, rimaste a lungo ai margini delle perturbazioni. Tuttavia, c’è il rischio che il ritorno del maltempo sia accompagnato da fenomeni intensi, come temporali violenti e nubifragi, eventi purtroppo frequenti in configurazioni di questo tipo. Il contrasto tra l’aria umida e calda e l’arrivo di aria più fresca potrebbe innescare episodi di forte intensità.

Ciclone stazionario sul Mar Tirreno

A differenza delle perturbazioni passeggere, questo ciclone sarà particolarmente persistente e resterà sul Mar Tirreno per diversi giorni, probabilmente fino all’inizio della prossima settimana. Durante questo periodo, il sistema avrà l’opportunità di raccogliere ingenti quantità di calore e umidità dal Mediterraneo, alimentando vasti sistemi temporaleschi carichi di pioggia, che colpiranno gran parte del territorio italiano.

Secondo le ultime previsioni dei modelli meteorologici, entro la fine della settimana potrebbero cadere oltre 200 mm di pioggia su diverse regioni, in particolare nel Nord Italia, tra Lombardia, Alto Piemonte, Trentino e Veneto. Anche il Sud, specialmente l’arco ionico tra Sicilia, Calabria e Basilicata, sarà coinvolto. Per il Sud Italia, si tratterebbe della prima vera ondata di maltempo significativa del 2024, che potrebbe alleviare parzialmente la siccità che ha colpito queste zone. Tuttavia, l’intensità delle piogge, se accompagnata da nubifragi, potrebbe far passare rapidamente da una condizione di siccità a rischi di alluvioni localizzate.