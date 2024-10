Meteo Milano, previsioni da Mercoledì 16 a Venerdì 18 Ottobre

Meteo Milano prossimi giorni 16 Ottobre, 17 Ottobre, 18 Ottobre: precipitazioni e temporali in arrivo

Le previsioni meteo per Milano indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Analizziamo nel dettaglio il meteo previsto per ciascuna giornata.

Mercoledì, 16 Ottobre 2024

La giornata di mercoledì si prospetta caratterizzata da copertura nuvolosa costante, con precipitazioni previste per gran parte della giornata. Dalle prime ore del mattino, ci si aspetta pioggia leggera che incrementerà di intensità nel corso delle ore, per poi attenuarsi a partire dal tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno attorno ai 15-16°C, con un’umidità che oscillerà tra il 90% e il 97%. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 3 e i 15 km/h, proveniente principalmente da direzioni est-nordest e sud-est.

Giovedì, 17 Ottobre 2024

Giovedì sarà caratterizzato da un’alta probabilità di precipitazioni anche se meno intense rispetto alla giornata precedente. La pioggia sarà presente nelle prime ore del mattino, ma si attenuerà gradualmente, lasciando spazio a una copertura nuvolosa che caratterizzerà l’intera giornata. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15-17°C, con un’umidità che oscillerà tra il 90% e il 99%. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 0 e i 6 km/h, prevalentemente da direzioni est-sud-est.

Venerdì, 18 Ottobre 2024

Venerdì si prevede un’ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con precipitazioni costanti e l’arrivo di temporali nel corso della giornata. Le temperature si manterranno attorno ai 15-18°C, mentre l’umidità sarà elevata, con valori compresi tra il 90% e il 97%. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 0 e i 15 km/h, principalmente da direzioni est-sud-est. Si consiglia di prestare attenzione a possibili situazioni di allerta meteo, date le condizioni avverse previste.

In sintesi, le previsioni meteo per Milano indicano un periodo caratterizzato da precipitazioni costanti, con un aumento dell’intensità delle piogge nei prossimi giorni. Si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni delle autorità competenti e di adottare misure di precauzione, specialmente in presenza di temporali. Restate aggiornati sulle previsioni meteo locali per eventuali variazioni in arrivo.