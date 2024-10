Peggioramento imminente: si inizia domani con piogge forti al Centro-Nord

Da domani, 16 ottobre 2024, il maltempo tornerà a interessare il Centro-Nord Italia con l’arrivo di una saccatura atlantica. Piogge via via più abbondanti e locali fenomeni temporaleschi sono previsti in particolare sui settori del Nord-Ovest e della Toscana. La Protezione Civile ha emesso infatti un’allerta meteo per queste zone per domani (tutti i dettagli disponibili a questo link).

Le Previsioni dettagliate per Mercoledì 16 ottobre

Il peggioramento interesserà inizialmente i settori più occidentali del Nord con piogge sin dal mattino, per poi estendersi nel corso della giornata ad altre zone del paese. Nel pomeriggio e in serata, le precipitazioni raggiungeranno anche il resto del Nord, quindi il Triveneto, l‘Emilia Romagna, la Toscana e le Marche. Alcuni rovesci potranno coinvolgere anche Abruzzo e Umbria, sebbene in forma più debole.

Sul resto del Centro, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, mentre al Sud si potranno ancora godere di spazi più soleggiati, ma con una tendenza a un aumento della nuvolosità con l’avanzare della giornata.

Precipitazioni Intense su Nord-Ovest e Settori Alpini

I fenomeni più intensi della giornata di mercoledì 16 ottobre si concentreranno come detto sul Nord-Ovest. In particolare, le aree alpine e prealpine di Piemonte, Liguria centro-occidentale e Nord-Ovest della Lombardia saranno le più colpite, con accumuli di pioggia che potrebbero raggiungere gli 80-100 mm o localmente anche valori superiori entro fine giornata. Questa situazione potrebbe generare criticità idrogeologiche, specialmente in zone con terreni già saturi a causa delle recenti precipitazioni.

Maltempo persistente anche nei giorni successivi

Il maltempo proseguirà anche nella giornata di giovedì 17 ottobre, con piogge insistenti e nubifragi che colpiranno soprattutto il Centro-Nord. Successivamente, a partire da venerdì 18 ottobre, le precipitazioni si estenderanno anche al Centro-Sud, portando condizioni meteorologiche più instabili anche su queste aree.

Continueremo a monitorare l’evoluzione di questa perturbazione, fornendo aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche e sui possibili impatti sul territorio. Seguiteci per ulteriori approfondimenti.