Avviso dell’Aeronautica Militare: forte maltempo al Centro-Nord, domani allarme in 5 regioni

Domani, giovedì 17 ottobre 2024, l’Italia sarà interessata da una forte ondata di maltempo causata dall’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica. Le regioni del Centro-Nord saranno le più colpite, con particolare attenzione alle aree del Nord-Ovest, dove sono attese piogge abbondanti e persistenti.

Avviso dall’Aeronautica Militare: fenomeni intensi e rischio di criticità

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi alle ore 12:00 UTC del 16 ottobre 2024, in cui si segnalano precipitazioni abbondanti e a carattere di rovescio o temporale a partire dalla tarda mattinata di domani, giovedì 17 ottobre, e per le successive 12/18 ore. Le aree maggiormente a rischio comprendono Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna (specie settori occidentali), Liguria e Toscana (soprattutto parte settentrionale).

In particolare, si evidenzia il rischio di quantitativi di precipitazioni eccezionali sul Levante ligure e sulla porzione più settentrionale della Toscana. Questi eventi saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, aumentando le possibilità di disagi e criticità per il territorio.

Considerando la situazione meteorologica prevista, è fondamentale prestare attenzione ai rischi legati ai terreni già saturi dalle precedenti piogge. In molte zone, il suolo potrebbe non essere in grado di assorbire ulteriori precipitazioni, aumentando il rischio di allagamenti e frane.