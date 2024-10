Meteo Ancona, previsioni da Giovedì 17 a Sabato 19 Ottobre

Meteo Ancona prossimi giorni 17 Ottobre, 18 Ottobre, 19 Ottobre: piogge intermittenti e temporali in arrivo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Ancona indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche con piogge intermittenti e temporali in arrivo. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Giovedì, 17 Ottobre 2024

Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto e l’umidità si attesterà intorno all’86-88%. Nel corso della mattinata, le nuvole si diraderanno, ma è prevista la persistenza di nubi sparse con temperature che oscilleranno tra i 21°C e i 22.6°C. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, e si prevedono precipitazioni, che potrebbero intensificarsi in serata. Le temperature massime si manterranno intorno ai 21-22°C. Il vento soffierà da sud-est con una velocità media compresa tra 12 e 16 km/h.

Venerdì, 18 Ottobre 2024

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da copertura nuvolosa costante. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 19-22°C con un’umidità che oscillerà tra l’81% e il 93%. Nel corso della giornata sono previste piogge intermittenti, soprattutto nelle prime ore del mattino e in serata. Il vento sarà moderato proveniente prevalentemente da sud-est con velocità tra 4 e 10 km/h.

Sabato, 19 Ottobre 2024

Il sabato inizierà con la presenza di nebbie e piogge leggere durante la notte. Durante la mattinata, le condizioni meteorologiche peggioreranno con l’arrivo di temporali e piogge intense. Le temperature massime si manterranno intorno ai 18-19.5°C, con un’umidità che raggiungerà il 97% in alcune ore. Il vento soffierà da est con intensità variabile tra 4 e 19 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche ad Ancona con piogge intermittenti, temporali e un aumento dell’umidità. Si consiglia di prestare attenzione a tali previsioni per programmare al meglio le attività all’aperto e adottare le misure necessarie per far fronte a questo cambiamento climatico.