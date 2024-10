Meteo Catanzaro, previsioni da Giovedì 17 a Sabato 19 Ottobre

Previsioni Meteo per Catanzaro

Il meteo per i prossimi giorni a Catanzaro prevede condizioni variabili con possibili precipitazioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Giovedì, 17 Ottobre 2024

Durante la nottata e le prime ore del mattino il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 17 gradi e umidità elevata, attestandosi intorno al 90%. Il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità media di 5-6 km/h. Nel corso della mattinata, il cielo resterà coperto con una leggera diminuzione dell’umidità e un aumento delle temperature fino a raggiungere i 22.7 gradi intorno alle 9. Il vento cambierà direzione, provenendo da est-sudest con una velocità di 6-9 km/h. Nel pomeriggio le condizioni rimarranno stabili con cielo coperto e temperature intorno ai 23.6 gradi, mentre il vento soffierà da sudest con intensità di 8-9 km/h. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo coperto sarà accompagnato da una leggera nebbia e temperature in calo, con il vento che ruoterà verso nord-est mantenendo una velocità compresa tra i 3 e i 7 km/h.

Venerdì, 18 Ottobre 2024

La giornata inizierà con cielo coperto, temperature intorno ai 20 gradi e umidità compresa tra l’80% e il 85%. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità di 6-8 km/h. Durante la mattinata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo coperto, temperature in aumento fino a toccare i 25.2 gradi intorno alle 11 e un’umidità in lieve diminuzione. Il vento cambierà direzione provenendo da sud-ovest con una velocità crescente fino a 17 km/h. Nel primo pomeriggio, il cielo coperto lascerà spazio a precipitazioni, con temperature intorno ai 24.6 gradi e vento proveniente da ovest. Nel tardo pomeriggio e in serata le precipitazioni continueranno, accompagnate da una diminuzione delle temperature e da un vento che ruoterà verso ovest-nordovest mantenendo una velocità tra i 4 e i 6 km/h.

Sabato, 19 Ottobre 2024

La giornata inizierà con cielo coperto, temperature intorno ai 19 gradi e un’umidità elevata. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità di 3-4 km/h. Durante la mattinata, le condizioni meteorologiche peggioreranno con l’arrivo di precipitazioni e temporali, temperature intorno ai 20.7 gradi e un aumento della velocità del vento proveniente da sud-est fino a 16 km/h. Nel primo pomeriggio e nella tarda giornata le precipitazioni continueranno, accompagnate da una diminuzione delle temperature fino a 20.5 gradi e da un vento che ruoterà verso est-sudest mantenendo una velocità di 12-13 km/h.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni a Catanzaro. È importante tenere d’occhio l’evolversi del meteo e adattare le proprie attività di conseguenza.