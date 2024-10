Meteo Messina, previsioni da Giovedì 17 a Sabato 19 Ottobre

Giovedì, 17 Ottobre 2024

Il tempo a Messina giovedì mostra una tendenza al peggioramento nel corso della giornata. Al mattino il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 23-24°C e umidità attorno al 80%. Nel pomeriggio e verso sera sono previste nubi sparse con una leggera diminuzione della temperatura e un aumento dell’umidità. Il vento soffierà da sud con una velocità media di 15-19 km/h. Non sono previste precipitazioni, ma è consigliabile portare con sé un ombrello in caso di improvvisi cambiamenti del tempo.

Venerdì, 18 Ottobre 2024

Venerdì, il cielo a Messina sarà prevalentemente coperto con un aumento dell’umidità e della probabilità di precipitazioni nel corso della giornata. La mattina inizierà con una copertura nuvolosa, temperature attorno ai 23°C e un’umidità del 80%. Nel corso della giornata è prevista una leggera diminuzione della temperatura con l’arrivo della pioggia nel tardo mattino e nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da sud-sudest con una velocità media tra gli 8 e i 10 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera le precipitazioni saranno più intense, accompagnate da un aumento dell’umidità e una diminuzione della temperatura. La situazione meteorologica richiederà di prestare particolare attenzione agli spostamenti e di adottare le dovute precauzioni.

Sabato, 19 Ottobre 2024

Il tempo a Messina sabato sarà caratterizzato da un cielo nuvoloso con un’alta probabilità di precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 20-21°C per gran parte della giornata, con un’umidità che si attesterà intorno al 90%. Il mattino inizierà con un cielo coperto e l’arrivo di piogge leggere, mentre nel corso della giornata sono previsti temporali e piogge più intense. Il vento soffierà da sud-sudest con una velocità media di 22-28 km/h. La situazione meteorologica richiederà una particolare attenzione, in quanto sono previste precipitazioni intense e un aumento significativo del vento. Si consiglia di rimanere al coperto e di evitare spostamenti non necessari.