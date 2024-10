Meteo Perugia, previsioni da Giovedì 17 a Sabato 19 Ottobre

Meteo Perugia prossimi giorni 17 Ottobre, 18 Ottobre e 19 Ottobre: Piogge intense seguite da copertura nuvolosa costante

Il tempo a Perugia nei prossimi giorni sarà caratterizzato da piogge intense e copertura nuvolosa costante. Iniziamo con Giovedì 17 Ottobre 2024: la giornata comincerà con una copertura nuvolosa che si manterrà durante la mattinata e il primo pomeriggio. Le temperature si aggireranno intorno ai 15-20°C con un’umidità relativa compresa tra il 76% e il 95%. Verso le 14:00 inizieranno le precipitazioni, che proseguiranno fino a sera con intensità variabile. Il vento soffierà da sud con velocità tra i 7 e i 14 km/h. La giornata successiva, Venerdì 18 Ottobre 2024, vedrà un cielo nuvoloso e piogge continue con intensità decrescente durante l’arco della giornata. Le temperature si manterranno stabili tra i 15 e i 20°C, con un’umidità relativa tra il 73% e il 97%. Il vento soffierà da sud-sud-est con velocità variabile tra 2 e 11 km/h. Infine, Sabato 19 Ottobre 2024, il tempo sarà nuovamente coperto con piogge intermittenti. Le temperature si manterranno intorno ai 15-19°C, con un’umidità relativa tra il 79% e il 97%. Il vento soffierà da nord-nord-est con velocità tra i 5 e i 12 km/h. A partire dal pomeriggio, è prevista una leggera diminuzione delle precipitazioni.

In conclusione, è consigliabile tenere a portata di mano un ombrello e vestirsi adeguatamente per affrontare le piogge e le temperature fresche dei prossimi giorni. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti. Buon weekend a tutti!