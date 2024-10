Meteo Roma, previsioni da Giovedì 17 a Sabato 19 Ottobre

Previsioni Meteo Roma:

Nei prossimi giorni, le condizioni meteorologiche a Roma saranno caratterizzate da instabilità atmosferica e precipitazioni diffuse. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Giovedì, 17 Ottobre 2024:

La giornata inizierà con nubi sparse e un’umidità elevata, che potrebbe determinare la formazione di nebbia nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 18-19°C. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà progressivamente, portando a condizioni di copertura totale e un aumento della velocità del vento proveniente da direzione Nord-Nordest. Verso il mezzogiorno, si prevede un’ulteriore aumento della copertura nuvolosa con una leggera diminuzione della temperatura. Nel pomeriggio, si intensificheranno le precipitazioni, con piogge moderate e un picco di umidità. Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni meteorologiche continueranno a essere instabili con precipitazioni intermittenti e un modesto calo delle temperature.

Le temperature massime raggiungeranno i 24-25°C, mentre le minime si attesteranno sui 16-18°C. Il vento soffierà con intensità variabile, principalmente da direzione Sud-Sudest, con raffiche più sostenute durante le precipitazioni. L’umidità relativa rimarrà elevata per gran parte della giornata, attestandosi intorno al 90% durante le precipitazioni e scendendo al 60-70% nelle fasi di copertura nuvolosa.

Meteo per Venerdì, 18 Ottobre 2024:

Anche venerdì si prospetta un quadro meteorologico instabile. La giornata inizierà con temporali e piogge intense, accompagnate da un aumento dell’umidità e una leggera diminuzione delle temperature. Nel corso della mattinata, le precipitazioni si attenueranno, ma il cielo rimarrà coperto con un’umidità costantemente alta. Il vento, proveniente da diverse direzioni, tenderà a calmarsi.

Nel pomeriggio, sono previsti temporali e piogge moderate, con una diminuzione ulteriore delle temperature e un’umidità che si manterrà elevata. In serata, le condizioni meteorologiche miglioreranno leggermente, ma il cielo rimarrà coperto con possibilità di precipitazioni sparse e un’umidità costantemente elevata.

Le temperature massime oscilleranno tra i 19-23°C, mentre le minime si attesteranno sui 17-19°C. Il vento sarà prevalente da direzione Sud-Sudest con intensità variabile. L’umidità relativa si manterrà elevata per gran parte della giornata, attestandosi intorno all’85-90% durante le precipitazioni e scendendo al 70-80% nelle fasi di copertura nuvolosa.

Meteo per Sabato, 19 Ottobre 2024:

La giornata di sabato sarà caratterizzata da piogge diffuse e copertura nuvolosa costante. Le precipitazioni si intensificheranno nella prima parte della giornata, con un’umidità in aumento e un’ulteriore diminuzione delle temperature. Nel corso della giornata, le piogge si attenueranno, ma il cielo rimarrà coperto con un’umidità costantemente elevata. Il vento soffierà da direzione Nord-Nordest con intensità moderata.

Le temperature massime si manterranno attorno ai 18-20°C, mentre le minime si attesteranno sui 17-18°C. L’umidità relativa rimarrà elevata, attestandosi intorno all’85-90% durante le precipitazioni e scendendo al 80-85% nelle fasi di copertura nuvolosa. Il vento sarà prevalente da direzione Nord-Nordest con intensità variabile.

In conclusione, nei prossimi giorni a Roma si prospettano condizioni meteorologiche instabili con precipitazioni diffuse, copertura nuvolosa costante, temperature in diminuzione e venti moderati. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto e adottare le precauzioni necessarie per fronteggiare le condizioni meteorologiche avverse.