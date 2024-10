Meteo Taranto, previsioni da Giovedì 17 a Sabato 19 Ottobre

Previsioni Meteo per Taranto nei prossimi giorni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Taranto mostrano un cambiamento delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio ciò che ci si aspetta per ciascuna giornata.

Previsioni per Giovedì, 17 Ottobre 2024

Giovedì a Taranto è previsto un cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 17-23°C. L’umidità si attesterà tra il 56% e l’87%. Durante le prime ore del mattino e nel primo pomeriggio sono previste brevi piogge, mentre nel tardo pomeriggio e sera si avranno nubi sparse. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 2 e i 12 km/h provenendo principalmente da est e sud.

Previsioni per Venerdì, 18 Ottobre 2024

Venerdì a Taranto il cielo sarà nuovamente coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 22-24°C, con un aumento dell’umidità che si attesterà tra il 68% e il 92%. Durante il tardo pomeriggio e la sera sono previste precipitazioni, inizialmente sotto forma di piogge e successivamente con temporali. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con velocità tra i 11 e i 19 km/h provenienti principalmente da sud e sud-est.

Previsioni per Sabato, 19 Ottobre 2024

Sabato a Taranto si prevede un peggioramento delle condizioni meteo. Le temperature si manterranno intorno ai 20-21°C mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno all’88-92%. Durante la notte e le prime ore del mattino sono previsti temporali, seguiti da piogge nei momenti successivi. Nel pomeriggio le precipitazioni si manterranno sotto forma di piogge continue. Il vento sarà moderato, con velocità intorno ai 15-23 km/h provenienti principalmente da sud-est.

Queste previsioni meteo indicano chiaramente un’instabilità delle condizioni atmosferiche per i prossimi giorni a Taranto. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali variazioni e prendere le dovute precauzioni in caso di attività all’aperto.