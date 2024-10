Previsioni meteo: tempo perturbato anche nel weekend, ecco dove pioverà di più

Il maltempo sarà protagonista sull’Italia nei prossimi giorni, weekend compreso, quando la formazione di un vortice depressionario sul Tirreno continuerà ad alimentare condizioni instabili e perturbate, in particolar modo nella giornata di sabato. In questo contesto, non sono da escludere ulteriori criticità legate alla saturazione dei suoli e ai corsi d’acqua che già si presentano gonfi per le piogge recenti e quelle previste nei prossimi giorni.

Sabato 19 ottobre: maltempo diffuso con rischio elevato di fenomeni intensi

Sabato 19 ottobre sarà la giornata più complessa dal punto di vista meteorologico. Il ciclone che si posizionerà a ridosso dell’Italia porterà condizioni perturbate su quasi tutta la penisola, con precipitazioni intense che potrebbero assumere carattere di persistenza. Sul versante tirrenico centrale e al Sud avremo anche fenomeni temporaleschi, con un rischio elevato di nubifragi lungo i tratti costieri ionici e tirrenici. Solo alcune aree del Nord-Ovest, come il Piemonte occidentale, la Liguria di ponente e la Val d’Aosta, potrebbero essere interessate da una pausa dalle piogge, registrando condizioni meno instabili rispetto al resto del Paese.

Domenica 20 ottobre: ancora instabilità, ma primi segnali di miglioramento

Domenica 20 ottobre vedrà un clima ancora instabile, con piogge diffuse nella mattinata che tenderanno a diminuire gradualmente durante il pomeriggio e la sera, lasciando spazio ad alcune schiarite, più ampie sul Centro Italia.Forte maltempo insisterà invece all’estremo sud, su Sicilia orientale e Calabria, dove non sono da escludere ulteriori nubifragi.

Guardando oltre il fine settimana, una tregua significativa potrebbe finalmente manifestarsi con l’inizio della nuova settimana, quando si prevede un ritorno dell’alta pressione sul Centro-Nord. Questo porterebbe a un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a giornate più stabili e soleggiate su diverse regioni, mentre residua instabilità potrebbe interessare il Sud e le Isole Maggiori. Ma sull’evoluzione della prossima settimana ci torneremo più avanti con ulteriori dettagli.