Terremoto in Turchia: danni e paura nella provincia di Malatya [VIDEO]

Questa mattina, una forte scossa di magnitudo 6.1 ha colpito la provincia di Malatya in Turchia, causando danni localizzati a diversi edifici. Si segnalano crepe nelle strutture, piccoli crolli e la caduta di soprammobili nelle abitazioni colpite. La zona è stata scossa dal sisma, avvertito in molte città della provincia, provocando momenti di panico tra i residenti.

In seguito al terremoto, sono state riportate anche frane nelle aree montane circostanti, rendendo ancora più difficile la situazione. In molte città, inclusa Malatya, i cittadini sono scesi in strada spaventati, cercando rifugio dai possibili crolli. Le immagini di persone che abbandonano in fretta le loro abitazioni evidenziano la paura che ha attraversato la popolazione durante i momenti critici del terremoto.

Il Ministro degli Interni Ali Yerlikaya ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, affermando che l’AFAD (Turkey Disaster and Emergency Management Authority) e le altre istituzioni competenti hanno avviato le operazioni di monitoraggio e soccorso nelle aree colpite. “L’AFAD e tutte le squadre delle nostre istituzioni competenti hanno iniziato la scansione sul campo del terremoto di magnitudo 5.9 che si è verificato nel distretto di Kale di Malatya”, ha dichiarato il Ministro.

Questo evento sismico riporta alla memoria il devastante terremoto del 2023, che colpì la stessa area e altre province della Turchia sud-orientale, causando migliaia di vittime e danni ingenti. All’epoca, la scossa raggiunse una magnitudo superiore a 7.8 e provocò un’emergenza umanitaria di larga scala. Il sisma di oggi, sebbene molto meno intenso, ha riacceso il timore tra la popolazione, ancora segnata dalle conseguenze della catastrofe dell’anno scorso.

Le squadre di soccorso stanno ora lavorando per valutare l’entità dei danni strutturali e per assistere le persone che necessitano di supporto. L’attenzione resta alta, e le autorità continuano a monitorare eventuali repliche sismiche che potrebbero aggravare la situazione nelle prossime ore.