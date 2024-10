Avviso dell’Aeronautica Militare: fenomeni intensi su 10 regioni, rischio piogge eccezionali

l maltempo che ha già colpito il Nord Italia nelle ultime ore continuerà a interessare la penisola anche nel proseguo di oggi e nella giornata di domani, venerdì 18 ottobre 2024. Le piogge e i temporali si estenderanno progressivamente verso il Centro-Sud, con una particolare intensificazione sul versante tirrenico, come confermato dall’avviso dell’Aeronautica Militare.

Avviso dell’Aeronautica Militare

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi alle ore 12:00 UTC del 17 ottobre 2024. Per le prossime 18-24 ore si prevedono precipitazioni abbondanti e intense, soprattutto a carattere di rovescio o temporale su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, con particolare criticità sul settore occidentale, Liguria e Toscana. I quantitativi di pioggia potrebbero raggiungere valori eccezionali sul Levante Ligure e sulla parte settentrionale della Toscana, con possibili disagi per la popolazione e criticità idrogeologiche, vista anche la saturazione del terreno in alcune aree. Anche il Veneto sarà coinvolto dal maltempo, con precipitazioni intense previste per le prossime 24-30 ore.

Le forti piogge su questi territori sono accompagnate da frequenti attività elettriche e raffiche di vento.

Estensione del maltempo al Centro-Sud nella giornata di venerdì 18 ottobre 2024

Nella giornata di domani, il maltempo si sposterà verso le regioni centro-meridionali. A partire dalle prime ore di venerdì, sono attese precipitazioni abbondanti e intense su:

Friuli-Venezia Giulia per le successive 24 ore, dove si prevedono forti rovesci con accumuli significativi di pioggia.

per le successive 24 ore, dove si prevedono forti rovesci con accumuli significativi di pioggia. Lazio e Campania per le successive 36-48 ore, dove le piogge potranno risultare particolarmente intense, causando possibili allagamenti e smottamenti, specie nelle aree più esposte e vulnerabili.

Dal pomeriggio di venerdì, il fronte perturbato raggiungerà anche la Sicilia, con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il settore occidentale dell’isola. I fenomeni saranno accompagnati da frequenti fulminazioni e raffiche di vento.

Data l’intensità dei fenomeni previsti, è importante prestare attenzione alle allerte emesse dalle autorità locali e alle raccomandazioni per la sicurezza. In particolare, si consiglia di evitare spostamenti non necessari nelle aree maggiormente colpite e di monitorare l’evoluzione delle condizioni meteo tramite i canali ufficiali.