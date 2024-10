Meteo Bari, previsioni da venerdì 18 a domenica 20 ottobre

Venerdì 18 Ottobre 2024

Il tempo a Bari venerdì sarà caratterizzato da copertura nuvolosa per la maggior parte della giornata, con precipitazioni previste nel pomeriggio. La temperatura massima si attesterà sui 25°C intorno a mezzogiorno, mentre la minima notturna sarà di circa 20°C. L’umidità sarà abbastanza elevata, variando tra il 56% e l’84%. Il vento soffierà prevalentemente dai quadranti sud-est con una velocità media compresa tra 2 km/h e 12 km/h.

Sabato 19 Ottobre 2024

Sabato le condizioni meteorologiche a Bari continueranno a essere instabili, con cielo nuvoloso e precipitazioni previste in diverse fasi della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 18.9°C e i 23.7°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 64-94%. Il vento sarà moderato proveniente prevalentemente dai quadranti sud-est, con una velocità che potrà raggiungere i 20 km/h.

Domenica 20 Ottobre 2024

Anche domenica si prevede un’ulteriore persistenza delle condizioni meteorologiche instabili, con piogge diffuse per gran parte della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 21.7°C, mentre le minime notturne saranno intorno ai 18.5°C. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra l’59% e l’88%. Il vento, proveniente dai quadranti sud-est, avrà una velocità compresa tra 9 km/h e 22 km/h.

In sintesi, il prossimo fine settimana a Bari si caratterizzerà per un clima instabile, con cielo coperto e precipitazioni diffuse. Le temperature rimarranno abbastanza miti, ma l’umidità e il vento potrebbero influenzare le percezioni termiche. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni e di adottare le precauzioni necessarie in caso di pioggia.