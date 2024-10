Meteo Bologna, previsioni da Venerdì 18 a Domenica 20 Ottobre

Venerdì, 18 Ottobre 2024

Il tempo a Bologna per Venerdì sarà caratterizzato da un inizio di giornata nebbioso con precipitazioni leggere, seguite da piogge moderate verso la metà della mattina. Nel pomeriggio le nubi si diraderanno, ma ci saranno comunque nuvolosità. Le piogge torneranno verso sera. Le temperature oscilleranno tra 16.6°C e 22.1°C, con un’umidità che varierà tra il 71% e il 98%. Il vento soffierà da direzioni variabili con una velocità massima di 8 km/h.

Sabato, 19 Ottobre 2024

Il Sabato a Bologna sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse. La giornata inizierà con nebbie che si diraderanno verso l’alba, lasciando spazio a cieli nuvolosi. Le piogge inizieranno verso le prime ore del mattino e si intensificheranno nel corso della giornata, con forti precipitazioni previste nel pomeriggio e verso sera. Le temperature si manterranno stabili tra 15.7°C e 16.2°C, mentre l’umidità raggiungerà valori compresi tra il 94% e il 98%. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità tra i 4 e gli 9 km/h.

Domenica, 20 Ottobre 2024

La giornata di Domenica a Bologna sarà caratterizzata da piogge persistenti. La pioggia sarà presente per l’intera giornata, con intensità variabile ma generalmente moderata. Le temperature oscilleranno tra i 14.8°C e i 16.1°C, mentre l’umidità si manterrà elevata, tra il 88% e il 98%. Il vento soffierà da nord-est e nord-ovest con una velocità compresa tra i 2 e i 9 km/h.

In base a queste previsioni, si consiglia di prestare particolare attenzione al traffico e di prendere le opportune precauzioni, specialmente per quanto riguarda l’abbigliamento e gli spostamenti. Restate aggiornati sulle previsioni locali e prendete le dovute misure per affrontare al meglio le condizioni meteorologiche avverse.