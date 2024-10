Meteo Brescia, previsioni da Venerdì 18 a Domenica 20 Ottobre

Venerdì, 18 Ottobre 2024

Il tempo a Brescia venerdì sarà caratterizzato da piogge continue per gran parte della giornata. Le precipitazioni inizieranno dalla mezzanotte e si protrarranno fino alle prime ore del pomeriggio. Successivamente il cielo si presenterà coperto con nubi sparse. Le temperature saranno comprese tra i 15.5°C e i 19°C. L’umidità si manterrà elevata intorno all’87-98%. Il vento soffierà con intensità variabile da nord-est a sud-est con velocità tra 1 e 18 km/h.

Sabato, 19 Ottobre 2024

Sabato il cielo sarà nuovamente coperto con precipitazioni che inizieranno intorno alle 7 del mattino e continueranno per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 14.1°C e i 18.1°C. L’umidità sarà alta, con valori tra il 93% e il 98%. Il vento, proveniente da direzioni variabili, avrà una velocità compresa tra 0 e 6 km/h.

Domenica, 20 Ottobre 2024

Anche domenica il tempo a Brescia non darà tregua, con piogge deboli e copertura nuvolosa per l’intera giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 15-17.5°C, mentre l’umidità resterà elevata, tra il 82% e il 97%. Il vento soffierà con intensità tra 1 e 6 km/h, proveniente da diverse direzioni, principalmente sud-ovest e nord-ovest.

In conclusione, il fine settimana a Brescia sarà caratterizzato da un clima instabile e umido, con piogge continue e copertura nuvolosa per gran parte delle giornate. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di prendere le dovute precauzioni in caso di spostamenti all’aperto.