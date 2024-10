Meteo Catania, previsioni da Venerdì 18 a Domenica 20 Ottobre

Meteo Catania prossimi giorni 18 Ottobre, 19 Ottobre, 20 Ottobre: precipitazioni e variabilità atmosferica

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania indicano condizioni variabili con presenza di precipitazioni e temporali. Analizziamo nel dettaglio le previsioni giornaliere.

Venerdì, 18 Ottobre 2024

La giornata inizierà con nubi sparse, ma a partire dalle prime ore del mattino si prevedono precipitazioni, con piogge moderate che si protrarranno per diverse ore. Le temperature si manterranno intorno ai 20-22°C durante la maggior parte della giornata, con un aumento dell’umidità a causa delle piogge. Il vento soffierà da ovest-sudovest con intensità variabile dai 3 ai 8 km/h.

Sabato, 19 Ottobre 2024

Il tempo si manterrà instabile con copertura nuvolosa e precipitazioni. Durante la notte e le prime ore del mattino sono previste piogge, seguite da un temporale intorno alle 8:00 con venti orientati verso est-sudest. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 20°C, con un’umidità elevata durante le precipitazioni. Il vento varierà tra direzioni nord-nordest e est-nordest con intensità tra 3 e 8 km/h.

Domenica, 20 Ottobre 2024

La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma nel corso della mattinata la copertura nuvolosa aumenterà. Nel pomeriggio sono previsti temporali con venti orientati verso est-nordest. Le temperature saranno comprese tra 17°C e 22°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 70-80%. Il vento soffierà da est con intensità compresa tra 10 e 13 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Catania sarà caratterizzato da instabilità atmosferica e precipitazioni, con temperature gradevoli ma con un’umidità elevata. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni meteo in continuo aggiornamento per pianificare al meglio le attività all’aperto.