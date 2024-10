Meteo: ciclone per giorni, ecco le regioni più colpite

Il ciclone ampiamente annunciato nei giorni scorsi sta per raggiungere l’Italia, ponendo fine definitivamente all’ottobrata che aveva regalato qualche giorno di stabilità e di mitezza non solo al Sud ma anche sulle regioni del Nord. Il tempo sta già rapidamente peggiorando su tutto il Nord-ovest e la Sardegna, grazie al transito di un fronte caldo carico di pioggia che insisterà per almeno altre 24 o 36 ore.

A partire da venerdì, la perturbazione si fionderà sul Mar Tirreno centrale, dove si evolverà in un vero e proprio ciclone carico di maltempo destinato ad avvolgere tutta l’Italia durante il fine settimana. Non sarà una perturbazione passeggera e di breve durata, ma un ciclone letteralmente immobilizzato sul Tirreno, che avrà il tempo di assorbire grandissime quantità di energia rilasciata dal Mar Mediterraneo. Questa energia sarà determinante per lo sviluppo di nubi, piogge e temporali a più riprese, che investiranno non solo il Centro-Nord, ma anche il dimenticato Sud Italia.

Il maltempo cerca di alleviare la siccità al Sud

Dopo tantissime perturbazioni che hanno colpito duramente il Nord, lasciando solo qualche briciola al meridione, ecco che arriva la prima forte ondata di maltempo del 2024. Questa potrebbe tamponare o rallentare la siccità dilagante. Tuttavia, il problema più grosso è rappresentato dal rischio di fenomeni estremi come nubifragi e alluvioni lampo. Questi fenomeni sono da considerare soprattutto dopo lunghi periodi di siccità: paradossalmente, infatti, dopo una fase povera di precipitazioni, è più facile che forti piogge improvvise causino allagamenti o episodi alluvionali, poiché i terreni aridi diventano spesso impermeabili.

Le regioni più colpite dal maltempo

Le regioni più colpite dal maltempo durante il fine settimana saranno non solo quelle del Nord – come Lombardia, Piemonte, Liguria orientale, Alta Toscana, Appennino Emiliano, Veneto e Friuli – ma anche quelle del Sud, come la Sicilia orientale, la Calabria ionica, la Basilicata e la Puglia ionica. Su questi settori potrebbero cadere, fino a domenica sera, oltre 200 mm di pioggia, ragion per cui la situazione dovrà essere costantemente monitorata, soprattutto dagli organi preposti.