Meteo: finisce in anticipo l’Ottobrata, ora ombrelli a portata di mano!

Il ciclone annunciato nei giorni scorsi è imminente e metterà definitivamente fine all’ottobrata che ha portato giorni di stabilità e clima mite sia al Sud che al Nord Italia. Già nelle ultime ore si registra un rapido peggioramento delle condizioni meteo nel Nord-Ovest e in Sardegna, dove un fronte caldo carico di piogge ha iniziato a transitare e continuerà a farlo per le prossime 24-36 ore.

A partire da venerdì, questa perturbazione si intensificherà nel Mar Tirreno centrale, trasformandosi in un vero e proprio ciclone ricco di maltempo che coinvolgerà l’intera penisola durante il fine settimana. Questo non sarà un evento passeggero: il ciclone resterà bloccato sul Tirreno, assorbendo grandi quantità di energia e umidità dal Mar Mediterraneo. Tale energia alimenterà la formazione di nubi, temporali e piogge frequenti, che colpiranno non solo il Centro-Nord, ma anche le regioni del Sud, spesso lasciate al margine delle recenti perturbazioni.

Dopo un lungo periodo in cui le perturbazioni hanno colpito principalmente il Nord, lasciando il Sud in condizioni di grave siccità, questa sarà la prima forte ondata di maltempo del 2024 per le regioni meridionali. Sebbene potrebbe contribuire a ridurre l’emergenza legata alla scarsità di precipitazioni, c’è un rischio significativo che si verifichino fenomeni estremi, come nubifragi o alluvioni lampo. Dopo un periodo di siccità prolungata, i terreni aridi faticano ad assorbire la pioggia, aumentando il rischio di allagamenti e disastri idrogeologici.

Le zone più a rischio durante questo intenso evento meteorologico includono non solo il Nord Italia – con regioni come Lombardia, Piemonte, Liguria orientale, Alta Toscana, Appennino Emiliano, Veneto e Friuli – ma anche il Sud, con particolare riferimento alla Sicilia orientale, alla Calabria ionica, alla Basilicata e alla Puglia ionica. In queste aree potrebbero cadere oltre 200 mm di pioggia entro domenica sera, rendendo indispensabile un monitoraggio costante da parte delle autorità competenti per evitare danni e situazioni di emergenza.