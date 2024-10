Meteo Modena, previsioni da Venerdì 18 a Domenica 20 Ottobre

Meteo Modena prossimi giorni 18 Ottobre, 19 Ottobre, 20 Ottobre: fine settimana instabile con piogge e temperature in calo

Le previsioni meteo per Modena indicano un weekend caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili, con piogge e un calo delle temperature. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Venerdì, 18 Ottobre 2024

La giornata inizierà con cielo coperto e piogge intermittenti, con temperature attorno ai 18 gradi. Nel corso della mattinata le precipitazioni tenderanno a diminuire, mentre le temperature si manterranno stabili. Nel pomeriggio il cielo sarà nuovamente coperto, con possibilità di piogge e una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21 gradi. La pioggia potrebbe intensificarsi nel tardo pomeriggio, accompagnata da un aumento della velocità del vento proveniente da direzione nord-nordest. La serata sarà caratterizzata da cielo coperto e piogge sparse, con temperature in calo intorno ai 17 gradi.

Sabato, 19 Ottobre 2024

Il sabato si preannuncia con cielo coperto e presenza di nebbie nelle prime ore del mattino, con temperature intorno ai 16 gradi. Le condizioni meteorologiche si manterranno instabili durante la giornata, con piogge intermittenti e temperature in ulteriore calo, attorno ai 15 gradi nel corso della giornata. Il vento soffierà da direzione nord-nordest con intensità variabile. Nel pomeriggio le precipitazioni potrebbero intensificarsi, con piogge persistenti e vento proveniente da nord-nordovest. La serata sarà caratterizzata da piogge forti e temperature intorno ai 15 gradi, con vento proveniente da direzione nord-nordovest.

Domenica, 20 Ottobre 2024

La giornata di domenica sarà ancora segnata da condizioni meteorologiche instabili, con cielo coperto e possibili piogge leggere nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 15 gradi durante l’intera giornata. Nel corso della mattinata il cielo rimarrà coperto, con umidità elevata e vento proveniente da direzione nord-est. Nel pomeriggio e nella serata il tempo non subirà variazioni significative, mantenendosi con cielo coperto e umidità elevata, accompagnati da venti leggeri provenienti da diverse direzioni.

In conclusione, il fine settimana a Modena sarà caratterizzato da un clima instabile, con piogge e temperature in diminuzione. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo e di adottare le precauzioni necessarie per affrontare le precipitazioni e il calo delle temperature.