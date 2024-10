Meteo Palermo, previsioni da Venerdì 18 a Domenica 20 Ottobre

Previsioni Meteo per Palermo nei prossimi giorni:

Questo fine settimana a Palermo ci aspettano condizioni meteorologiche variegate. Sarà caratterizzato da piogge e temporali il Venerdì, con un miglioramento delle condizioni nel corso del Sabato e della Domenica.

Meteo per Venerdì, 18 Ottobre 2024:

Durante la notte e il primo mattino, ci saranno piogge leggere o moderate, con temperature che si manterranno intorno ai 22°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con possibili piogge, mentre in serata sono previsti temporali. Il vento soffierà da est-nordest con intensità compresa tra 2 e 8 km/h. L’umidità sarà elevata, variando tra il 71% e l’89%.

Meteo per Sabato, 19 Ottobre 2024:

La giornata inizierà con un cielo nuvoloso e temperature intorno ai 21°C. Durante la mattinata e metà del pomeriggio sono previste condizioni di copertura nuvolosa con possibili piogge leggere. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si schiarirà progressivamente, con una diminuzione dell’umidità e la comparsa di schiarite. Il vento sarà moderato proveniente da direzioni variabili, con intensità tra 1 e 7 km/h.

Meteo per Domenica, 20 Ottobre 2024:

La giornata inizierà con cielo parzialmente nuvoloso e temperature intorno ai 18°C. Durante la mattinata e il primo pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con possibili schiarite. Nel tardo pomeriggio e in serata sono attese nuvole sparse. Il vento sarà prevalentemente da est-nordest con intensità tra 1 e 8 km/h. Le temperature si manterranno intorno ai 20-21°C, con un’umidità che diminuirà gradualmente nel corso della giornata.

Queste previsioni meteo possono aiutarti a pianificare al meglio le tue attività per il weekend a Palermo. Assicurati di tenere d’occhio le previsioni per eventuali aggiornamenti e di prepararti adeguatamente per le variazioni delle condizioni meteorologiche.