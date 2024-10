Meteo Parma, previsioni da Venerdì 18 a Domenica 20 Ottobre

Venerdì, 18 Ottobre 2024

Il tempo a Parma per Venerdì sarà caratterizzato da piogge e copertura nuvolosa per gran parte della giornata. Le precipitazioni inizieranno dalla mezzanotte, con un’umidità che raggiungerà il 100% alle 4 del mattino. La nebbia si farà poi presente intorno alle 5 del mattino, seguita da piogge leggere e copertura nuvolosa per il resto della mattina. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa sarà costante con leggere schiarite verso le 15:00. La giornata si concluderà con copertura nuvolosa e possibili piogge leggere. Le temperature oscilleranno tra i 16.1°C e i 19.9°C, con venti leggeri che varieranno tra 1 km/h e 6 km/h, provenienti principalmente da est e nord-est.

Sabato, 19 Ottobre 2024

Per Sabato, le condizioni meteorologiche a Parma prevedono piogge continue durante la notte, con un’umidità che si manterrà intorno al 97-98%. La nebbia sarà presente alle prime ore del mattino, seguita da piogge leggere e copertura nuvolosa per il resto della mattinata. Nel pomeriggio, le piogge si intensificheranno con picchi di umidità del 96-97%. La copertura nuvolosa continuerà ad essere predominante, con piogge che si protrarranno fino a tarda sera. Le temperature si manterranno tra i 15.5°C e i 17.2°C, con venti che aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i 11 km/h, provenienti principalmente da nord e nord-ovest.

Domenica, 20 Ottobre 2024

Domenica a Parma sarà caratterizzata da un inizio di giornata piovoso, con umidità intorno al 94-95%. Le piogge si protrarranno fino al mattino, seguite da copertura nuvolosa che si manterrà durante il resto della giornata. Nel pomeriggio, le precipitazioni diminuiranno gradualmente, lasciando spazio a schiarite verso sera. Le temperature oscilleranno tra i 14.3°C e i 15.5°C, con venti leggeri che si muoveranno principalmente da est e nord-est. La giornata si concluderà con la presenza di nebbia nelle ultime ore della sera.