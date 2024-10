Meteo Verona, previsioni da Venerdì 18 a Domenica 20 Ottobre

Venerdì, 18 Ottobre 2024

Per Venerdì, Verona sarà caratterizzata da forti precipitazioni che inizieranno nella notte e si protrarranno fino al mattino. La pioggia diminuirà gradualmente nel corso della giornata, lasciando spazio ad un cielo nuvoloso. Le temperature si manterranno intorno ai 17-20°C, con un’umidità che oscillerà tra l’84% e il 99%. Il vento soffierà provenendo principalmente da est e nordest con velocità tra i 10 e i 20 km/h.

Sabato, 19 Ottobre 2024

Sabato, Verona sarà avvolta dalla nebbia nelle prime ore del giorno, seguita da piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. Nel pomeriggio, il tempo continuerà ad essere instabile con cieli coperti e temperature che varieranno tra i 14 e i 20°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 100% nelle prime ore del giorno, per poi scendere al 79% nel corso della mattinata. Il vento sarà prevalentemente debole, con direzione variabile tra ovest, nord e nordest.

Domenica, 20 Ottobre 2024

Domenica, Verona sarà interessata da piogge che si protrarranno sino al mattino, lasciando poi spazio a un cielo coperto nel corso della giornata. Le temperature si manterranno costanti, oscillando tra i 14 e i 19°C, mentre l’umidità si manterrà tra il 73% e il 94%. Il vento soffierà principalmente da est e nordest con una velocità tra i 7 e i 15 km/h.

Con queste previsioni meteo dettagliate, è consigliabile prepararsi per un weekend piovoso e nuvoloso a Verona. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da piogge e cieli coperti, con temperature che si manterranno fresche. Non dimenticate l’ombrello e un abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni meteorologiche avverse.