Meteo: Week-End da dimenticare! Ciclone porterà nubifragi?

Il tanto atteso ciclone, annunciato nei giorni scorsi, è ormai alle porte e metterà fine all’ottobrata che ha regalato alcuni giorni di tempo mite e stabile, sia al Sud che nelle regioni settentrionali. Già si osserva un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche nel Nord-Ovest e sulla Sardegna, dove un fronte caldo carico di pioggia sta attraversando la zona e persisterà per almeno altre 24-36 ore.

Evoluzione del ciclone sul Mar Tirreno

A partire da venerdì, la perturbazione si intensificherà sul Mar Tirreno centrale, dove si trasformerà in un vero e proprio ciclone, pronto a portare maltempo diffuso su tutta l’Italia durante il fine settimana. Non si tratterà di un fenomeno rapido e passeggero, ma di un ciclone che rimarrà bloccato sul Tirreno per diversi giorni. Durante questo periodo, avrà modo di accumulare grandi quantità di energia dal Mar Mediterraneo, favorendo la formazione di nubi dense, piogge e temporali ripetuti, che colpiranno non solo il Centro-Nord, ma anche il Sud, spesso trascurato dalle recenti perturbazioni.

Dopo numerose perturbazioni che hanno colpito duramente il Nord, lasciando il Sud Italia in una condizione di grave siccità, arriva finalmente la prima vera ondata di maltempo del 2024 per le regioni meridionali. Questo potrebbe aiutare a rallentare la diffusione della siccità. Tuttavia, il rischio di fenomeni meteorologici estremi, come nubifragi e alluvioni lampo, è elevato. Dopo lunghi periodi di assenza di piogge, i terreni aridi tendono a diventare impermeabili, rendendo più probabili allagamenti e fenomeni alluvionali in caso di piogge intense e improvvise.

Le regioni che dovranno affrontare il maltempo più intenso nel weekend non saranno solo quelle settentrionali – come Lombardia, Piemonte, Liguria orientale, Alta Toscana, Appennino Emiliano, Veneto e Friuli – ma anche quelle del Sud, come la Sicilia orientale, la Calabria ionica, la Basilicata e la Puglia ionica. Su queste aree, entro domenica sera, potrebbero cadere oltre 200 mm di pioggia, rendendo la situazione critica e meritevole di un costante monitoraggio da parte degli organi competenti.