Ultim’ora: alluvione nel sud-est della Francia, inondazioni e strade paralizzate

In queste ore, una saccatura atlantica sta interessando il Nord Italia, portando instabilità atmosferica e maltempo diffuso. Questo sistema depressionario, con il suo carico di umidità e correnti perturbate, ha colpito duramente anche il sud-est della Francia, causando gravi problemi. Nella notte e nelle prime ore del mattino, sono state registrate piogge intense e temporali che hanno innescato una situazione meteorologica critica in molte zone.

Una vigilanza rossa per piogge violente e inondazioni è stata emessa in ben quattro dipartimenti: Loire, Haute-Loire, Rhône e Ardèche. La situazione appare particolarmente grave nell’Ardèche, dove il centro di Annonay è stato invaso dall’acqua. A seguito delle inondazioni, sono state evacuate scuole e asili.

[DIRECT] #Intempéries : la situation devient critique dans le secteur d’#Annonay, en #Ardèche. L’eau monte rapidement dans le centre-ville, de nombreuses évacuations sont en cours, comme pour les résidents de cet EHPAD. Le département est en #VigilanceROUGE aux #pluies et aux… pic.twitter.com/tsaqGCeswi — Guillaume Woznica (@GWoznica) October 17, 2024

Le condizioni meteo avverse stanno causando forti disagi alla circolazione stradale e ferroviaria, con numerose interruzioni di treni e rallentamenti su vari tratti. La viabilità è stata compromessa in diverse zone, rendendo difficoltoso anche l’accesso per i soccorsi.

Anche la città di Lione e i suoi dintorni stanno vivendo momenti di difficoltà. La piena del fiume Gier, uno dei principali corsi d’acqua della regione, ha spinto le autorità a dichiarare l’allerta rossa per rischio di esondazioni nell’intero dipartimento del Rodano. L’ondata di piena ha già provocato allagamenti nell’area di Givors, dove la A47 è stata sommersa e chiusa al traffico all’altezza dello svincolo n. 10.

🔴A Givors, ce jeudi matin, des véhicules ont été pris au piège par la montée des eaux dans la zone commerciale le long de l’A47 #inondations #Lyon pic.twitter.com/DIuilKH5OM — SON DAKİKA (@sondakika0607) October 17, 2024

La situazione rimane particolarmente delicata, con le autorità locali che continuano a monitorare attentamente l’evolversi delle condizioni meteo. Le previsioni indicano ancora piogge intense nelle prossime ore, mantenendo alta l’allerta e la necessità di misure di prevenzione per evitare ulteriori danni. Il rischio di alluvioni lampo, frane e smottamenti in queste aree già fortemente provate resta elevato, e i residenti sono invitati a seguire le indicazioni delle autorità e a evitare spostamenti non necessari.