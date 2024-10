Violento temporale nel genovese: paura a Sori per esondazione torrente

Come previsto, il maltempo ha preso di mira la Liguria con forti temporali persistenti, concentrandosi in modo particolare nell’area del Genovese. Nelle ultime ore, un potente sistema auto-rigenerante sta colpendo in particolare la zona a est di Genova, provocando allagamenti e disagi.

Il maltempo, iniziato già ieri con precipitazioni consistenti, sta portando a un rapido innalzamento dei corsi d’acqua. Sori, a est di Genova, è uno dei centri più colpiti: in questi minuti, il Torrente risulta in esondazione, causando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Si invita a evitare spostamenti sia a piedi che in auto.

Anche nei comuni di Bogliasco, Recco e Camogli la situazione vede allagamenti diffusi. L’acqua, non riuscendo più a defluire in modo adeguato, ha invaso strade e sottopassi, creando disagi alla circolazione. Alto il rischio di frane e smottamenti soprattutto nell’entroterra e nelle aree collinari.

L’intensità delle precipitazioni non sembra voler diminuire: pioggia intensa, tuoni e fulmini continuano a imperversare sul Genovese orientale. Questo sistema temporalesco auto-rigenerante mantiene attiva una fase di maltempo prolungato, che potrebbe persistere ancora per diverse ore.